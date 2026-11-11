Vietnam entra en el grupo de 50 economías líderes en competitividad digital e IA

Hanoi, 11 nov (VNA)- Vietnam ocupa el puesto 37 entre 70 economías en el Ranking Mundial de Competitividad Digital e Inteligencia Artificial 2026 (WDAIR), con 78,09 puntos, en su primera participación.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam presentó este miércoles en Hanoi los resultados del país en el WDAIR 2026, elaborado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD), con sede en Suiza.



Según Tran Minh Tan, subdirector de la Academia de Estrategia de Ciencia y Tecnología, Vietnam se situó entre las 50 primeras economías del ranking. En el Sudeste Asiático, ocupó el tercer puesto entre las seis economías evaluadas (Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas).



En los indicadores específicos, Vietnam alcanzó el puesto 13 en Aplicación de la IA, el 15 en Gobernanza Digital y de IA y el 21 en Eficiencia. Estos resultados reflejan los avances en infraestructura digital, aplicación tecnológica y modernización de los métodos de gestión, así como los esfuerzos por implementar la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político.



El profesor Arturo Bris, director del Centro Mundial de Competitividad del IMD, destacó las fortalezas de Vietnam en la aplicación de tecnologías digitales, IA y gobernanza digital.



No obstante, señaló que los elevados costes de acceso a las herramientas de IA y la escasez de personal especializado siguen siendo obstáculos. También mencionó los desafíos relacionados con la ciberseguridad, las filtraciones de datos y la gobernanza de la IA.



El experto recomendó que el Gobierno lidere la aplicación de la IA, impulse la formación de especialistas y aumente la inversión en investigación y desarrollo (I+D) para mejorar la posición del país en los próximos años.



El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung participa en la cita. (Foto: VNA)



En la ceremonia, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung subrayó que la ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en motores fundamentales del crecimiento.



La transformación digital está cambiando los métodos de gestión, producción y prestación de servicios, mientras que la IA abre nuevas oportunidades para elevar la productividad, ampliar los conocimientos y fortalecer la capacidad de innovación, señaló.



Según el subjefe de Gobierno, la competitividad digital y en IA constituye un criterio importante para evaluar la capacidad de cada economía de aprovechar oportunidades, adaptarse a los cambios y generar ventajas para su desarrollo. Para Vietnam, representa tanto una gran oportunidad como una necesidad urgente de actuar.



La Resolución 57-NQ/TW establece el objetivo de situar a Vietnam, para 2030, entre las tres economías líderes del Sudeste Asiático y entre las 50 primeras del mundo en competitividad digital e índice de desarrollo del Gobierno electrónico. Asimismo, el país aspira a figurar entre los tres primeros de la región en investigación y desarrollo de inteligencia artificial.



Para alcanzar estas metas, el viceprimer ministro pidió a los ministerios, sectores y localidades mejorar la calidad del marco institucional, la eficacia de su aplicación y la capacidad de gestión.



También instó a acelerar la reforma administrativa, ampliar los servicios públicos en línea y reforzar la conexión y el intercambio de datos, a fin de facilitar una aplicación más eficaz de las tecnologías digitales y la IA por parte de las empresas.



Asimismo, destacó la necesidad de dar prioridad al desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones de nueva generación, infraestructuras de datos y recursos de computación; reducir los costes de acceso a la IA, especialmente para las pequeñas y medianas empresas; impulsar la investigación de tecnologías estratégicas y formar recursos humanos especializados en inteligencia artificial.



El Estado debe desempeñar un papel facilitador, las empresas asumir el liderazgo y los institutos de investigación y universidades contribuir al desarrollo del conocimiento, la tecnología y los recursos humanos. Al mismo tiempo, es necesario garantizar la ciberseguridad, la protección de datos y el uso responsable de la IA.



El viceprimer ministro encargó al Ministerio de Ciencia y Tecnología estudiar la metodología de evaluación del IMD y analizar los indicadores para identificar las fortalezas, las deficiencias y sus causas. Sobre esta base, deberá proponer medidas concretas, definir los organismos responsables y establecer mecanismos de evaluación periódica.



El viceministro de Ciencia y Tecnología, Pham Duc Long, afirmó que su cartera continuará estudiando la metodología de evaluación y los resultados del ranking del IMD para identificar los ámbitos en los que Vietnam cuenta con ventajas y aquellos que requieren mejoras. A partir de este análisis, se propondrán medidas políticas específicas y prioritarias.



El Ministerio también reforzará la coordinación con los organismos y organizaciones pertinentes, así como la cooperación técnica con el IMD y otros socios internacionales, con el objetivo de mejorar la capacidad de análisis y asesoramiento en materia de políticas. El aprovechamiento de los resultados del WDAIR será una labor permanente y no se limitará a cada edición del ranking.



Duc Long subrayó que la eficacia de la implementación y los avances concretos en competitividad digital, así como su contribución al desarrollo socioeconómico, constituirán los principales criterios de evaluación.



El objetivo es transformar los resultados de la evaluación en información útil para la formulación de políticas, convertir las deficiencias en tareas concretas y traducir los compromisos en resultados verificables y sujetos a seguimiento./.