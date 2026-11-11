Medios japoneses informan ampliamente sobre actividades de máximo dirigente vietnamita

Tokio (VNA)- Los medios de comunicación japoneses continúan informando ampliamente sobre las actividades del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante su visita al país del Sol Naciente, entre ellas el encuentro con representantes de importantes instituciones financieras en la Bolsa de Tokio y la exposición de escultura celebrada en la prefectura de Kanagawa.



La agencia de noticias Jiji Press publicó este miércoles un artículo sobre la visita del líder vietnamita a la Bolsa de Tokio, durante la cual se reunió con Yamaji Hiromi, director ejecutivo de Japan Exchange Group (JPX), y con directivos de importantes instituciones financieras japonesas, ante quienes hizo un llamamiento a invertir en Vietnam.



Jiji Press también destacó que el dirigente vietnamita participó en la tradicional ceremonia de toque de campana, que suele celebrarse en ocasiones especiales, como la incorporación de nuevas empresas a la cotización bursátil o la primera sesión del año.



En cuanto a la cooperación económica bilateral, el diario Nikkei Asia informó de que Japón y Vietnam suscribieron acuerdos para ampliar la colaboración en los sectores de la energía, la inteligencia artificial (IA) y otros ámbitos. Los acuerdos, firmados el 9 de noviembre entre empresas, ministerios y organismos gubernamentales de ambos países, se enmarcan en un contexto en el que Vietnam se consolida rápidamente como un centro de fabricación de alta tecnología, especialmente en los sectores de semiconductores y electrónica.



Nikkei Asia señaló que empresas como Google están ampliando sus actividades de producción en Vietnam para diversificar las cadenas de suministro, contribuyendo así al crecimiento de la economía vietnamita.



En el ámbito energético, el periódico indicó que Vietnam se propone poner en funcionamiento una central nuclear para 2035, con el objetivo de reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados y garantizar un suministro estable de energía de base con menores emisiones. Asimismo, Japón y Vietnam prevén cooperar en el despliegue de reactores modulares pequeños (SMR) en el país indochino a más tardar en 2040.



Según el diario, el fortalecimiento de la cooperación energética con Vietnam está en consonancia con varias prioridades de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae.



Por su parte, el sitio web de Televisión Kanagawa informó de que el secretario general y presidente To Lam visitó la sede administrativa de la prefectura de Kanagawa, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Kuroiwa Yuji. Este último señaló que la visita responde a la invitación que extendió durante su estancia en Vietnam y su encuentro con el dirigente vietnamita en noviembre de 2025.



Kuroiwa Yuji manifestó su deseo de seguir promoviendo los intercambios entre ambas partes mediante actividades culturales, entre las que destacó la ópera conjunta “Princesa Anio”. El secretario general y presidente To Lam expresó su confianza en que las actividades de cooperación e intercambio contribuirán positivamente al fortalecimiento de los vínculos de amistad de Vietnam con la prefectura de Kanagawa, en particular, y con Japón, en general.



Anteriormente, la agencia de noticias Kyodo informó sobre una exposición de esculturas de artistas vietnamitas y japoneses celebrada en la ciudad de Yokohama, a la que asistió Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general y presidente To Lam.



En la ceremonia inaugural, celebrada el 9 de noviembre, el gobernador de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, destacó que el arte tiene el poder de conectar a las personas más allá de las fronteras nacionales, y confió en que la exposición contribuirá a profundizar el entendimiento mutuo y promover los intercambios.



La exposición fue organizada por el Museo de Bellas Artes de Vietnam y otras entidades relacionadas, con motivo de la visita a Japón del máximo dirigente del país indochino./.

VNA