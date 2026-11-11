Visita de líder vietnamita trazó nueva orientación para la cooperación con Japón, según canciller

Hanoi (VNA)- El éxito de la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, trazó una nueva orientación para la cooperación entre ambos países, destacó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung.



Al intercambiar con la prensa sobre los resultados del viaje, el canciller destacó que esta fue la primera visita de To Lam a Japón en calidad de secretario general del Partido y presidente de la República, así como la primera realizada por un líder partidista vietnamita en los últimos 11 años.



La Familia Imperial, el Gobierno y la Dieta Nacional de Japón ofrecieron una solemne recepción al dirigente vietnamita, su esposa y la delegación, lo que refleja el alto aprecio del país del Sol Naciente por la posición y el papel de Vietnam, así como por los vínculos entre ambas naciones.



Durante los encuentros de alto nivel y las reuniones con líderes empresariales, institutos de investigación, universidades y representantes de organizaciones de amistad, ambas partes alcanzaron un amplio consenso sobre diversos asuntos fundamentales, recogidos en la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón para el próximo período.



Uno de los principales resultados fue el compromiso de llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa, en la que ambos países se conviertan en socios que se acompañan, crean y comparten beneficios conjuntamente, con el objetivo de promover un crecimiento de alta calidad, fortalecer su autonomía estratégica y aumentar su resiliencia, en consonancia con las nuevas etapas de desarrollo y las necesidades de progreso de cada nación.



La Declaración de Visión Conjunta establece marcos prioritarios de cooperación en ciencia, tecnología e innovación; educación, formación y desarrollo de recursos humanos; interconexión de las cadenas de producción y suministro; finanzas, inversión y asistencia para el desarrollo. También concreta ámbitos de colaboración en energía, transformación digital, semiconductores y otros sectores. En el marco de la visita, ambas partes firmaron 11 acuerdos entre ministerios, organismos y localidades, además de cerca de 60 acuerdos de cooperación empresarial.



Según Le Hoai Trung, la visita permitió elevar el nivel de las relaciones bilaterales, reforzar el entendimiento mutuo y consolidar la cooperación tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral. Sus resultados responden a los intereses de los dos pueblos y contribuyen positivamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



En cuanto a la implementación de los acuerdos, el ministro señaló que ambas partes deben interiorizar plenamente las orientaciones de cooperación recogidas en la Declaración de Visión Conjunta y aprovechar eficazmente los canales de relación -el Partido, el Estado, el Parlamento y el pueblo- para consolidar la confianza política y profundizar los vínculos bilaterales.



En particular, los dos países deben avanzar desde un modelo centrado en producir determinados bienes para su posterior exportación hacia otro basado en la investigación y el desarrollo conjuntos, la producción y la diversificación de las fuentes de suministro, con el fin de integrarse más profundamente en las cadenas de suministro regionales y globales.



Sobre la base de los compromisos y acuerdos alcanzados por sus máximos dirigentes, los ministerios, sectores, localidades, organismos y empresas de ambos países deben coordinar la elaboración de programas, planes y proyectos concretos, con objetivos, calendarios de ejecución y responsabilidades claramente definidos. También será necesario reforzar la revisión, el seguimiento y la resolución de las dificultades que puedan surgir durante su implementación.



Asimismo, Vietnam y Japón deben intensificar la coordinación en los foros internacionales y regionales, especialmente en las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la subregión del Mekong y otros mecanismos multilaterales de los que ambos forman parte, para promover el multilateralismo, el diálogo, la confianza y el respeto al derecho internacional.



Le Hoai Trung subrayó que los resultados de la visita generarán un nuevo impulso para convertir los compromisos y acuerdos en una cooperación más profunda, eficaz y amplia, contribuyendo positivamente a los objetivos de crecimiento y autonomía estratégica de ambos países./.

VNA