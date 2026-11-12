Vietnam y Camboya refuerzan coordinación en la ONU y foros multilaterales

Nueva York (VNA) - Vietnam y Camboya acordaron continuar fortaleciendo la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas (ONU) y otros foros multilaterales, con el objetivo de consolidar sus relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo.



El 10 de noviembre, con motivo del 73.º aniversario del Día Nacional y de la fundación del Ejército Real de Camboya (9 de noviembre de 1953-2026), el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, acompañado por representantes de la misión, visitó al embajador Chhea Keo, jefe de la Misión Permanente de Camboya ante esta organización, para transmitirle sus felicitaciones.



En un ambiente de amistad, ambos embajadores repasaron la historia de las luchas por la independencia de los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya, destacando la solidaridad y el apoyo mutuo de los tres países indochinos en la lucha contra el colonialismo y el imperialismo, en defensa de la independencia y la libertad de cada nación.



Ambas partes reafirmaron que Vietnam y Camboya se han brindado y continúan brindándose un apoyo y una cooperación fructíferos en numerosos ámbitos.



El embajador Do Hung Viet subrayó que Vietnam siempre concede importancia a sus relaciones con Camboya y apoya al país vecino en su proceso de construcción y desarrollo nacional.



Expresó su satisfacción por los importantes logros alcanzados por Camboya en los últimos años y manifestó su confianza en que el país seguirá cosechando nuevos éxitos.



Los dos diplomáticos coincidieron en la necesidad de seguir intensificando la coordinación y el apoyo mutuo en la ONU y los foros multilaterales.



En esta ocasión, Hung Viet también deseó a Camboya éxito en la organización de la XX Cumbre de la Francofonía, que tendrá lugar en Phnom Penh los días 15 y 16 de noviembre de 2026, y expresó su confianza en que este acontecimiento contribuirá a reafirmar el papel, la posición y las aportaciones positivas de Camboya a la cooperación regional e internacional./.

VNA