Primer ministro de Vietnam responde por primera vez ante la Asamblea Nacional

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, comparecerá por primera vez ante la Asamblea Nacional para responder a las preguntas de los diputados durante la jornada de interpelaciones celebrada este jueves, centrada en los ámbitos de las finanzas y la ciencia y tecnología.



Según la agenda del segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura, la Asamblea Nacional dedicará toda la jornada a las preguntas y respuestas parlamentarias, transmitidas en directo por radio y televisión para que los votantes y la población puedan seguirlas.



Tras el discurso de apertura del presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, los diputados abordarán dos grupos de cuestiones relacionadas con las competencias de los ministerios de Finanzas y de Ciencia y Tecnología.



En el primer grupo, las preguntas se centrarán en la asignación, gestión y desembolso de los fondos de inversión pública para 2026, así como en el plan de inversión pública a medio plazo para el período 2026-2030.



También se abordarán la movilización y utilización de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), los préstamos en condiciones preferenciales y las inversiones mediante asociaciones público-privadas (APP).



Los diputados plantearán cuestiones relativas a la gestión tributaria del comercio electrónico y las actividades empresariales en plataformas digitales, además de las medidas para impulsar el crecimiento económico y mejorar el entorno de inversión y negocios.



El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, responderá a las interpelaciones, con la participación de los viceprimeros ministros Nguyen Van Thang y Ho Quoc Dung, así como de dirigentes de varios ministerios y organismos competentes, que intervendrán para aclarar las cuestiones relacionadas con sus respectivos ámbitos de responsabilidad.



El segundo grupo de cuestiones corresponde al sector de ciencia y tecnología y se centrará en la implementación de la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político; la asignación, el desembolso y la utilización de recursos destinados a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Los diputados también abordarán la construcción del Gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital, junto con la gestión y aplicación de la inteligencia artificial (IA).



El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, responderá a las preguntas, con la participación del viceprimer ministro Ho Quoc Dung y de responsables de los ministerios y organismos pertinentes para ofrecer explicaciones adicionales.



Posteriormente, el primer ministro Le Minh Hung responderá por primera vez a las interpelaciones de los diputados de la Asamblea Nacional.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, pronunciará el discurso de clausura de la sesión de preguntas y respuestas./.

VNA