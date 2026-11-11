Presidenta del Consejo de la Federación de Rusia inicia su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- La presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, llegó hoy a Hanoi para iniciar una visita oficial de tres días a Vietnam.



En el aeropuerto internacional de Noi Bai, la delegación rusa fue recibida por Nguyen Khac Dinh, vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Rusia, y Vu Hai Ha, subjefe permanente de la Comisión de Defensa, Asuntos Exteriores y Seguridad de la Asamblea Nacional.



Esta es la tercera visita oficial a Vietnam de Valentina Matviyenko, después de las realizadas en 2012 y 2017.



Durante los últimos tiempos, la cooperación parlamentaria se ha consolidado y desarrollado favorablemente. Ambas partes mantienen regularmente intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel y a distintos niveles, contribuyendo a fortalecer la confianza política y promover la implementación de los acuerdos de cooperación entre los órganos legislativos de los dos países.



En el ámbito multilateral, las dos partes mantienen contactos y coordinan de manera activa y frecuente sus posiciones, consultas e intercambios de opiniones, además de apoyarse mutuamente en foros parlamentarios internacionales como la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), la Unión Interparlamentaria (UIP), la Reunión de Presidentes de Parlamentos de los Países de Eurasia (MSEAP) y la Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos.



Los frecuentes encuentros de alto nivel en estos foros contribuyen a mantener la confianza política y coordinar las posiciones de los órganos legislativos de ambos países.



En cuanto a la cooperación con el Consejo de la Federación (Cámara Alta), ambas partes firmaron un acuerdo de colaboración con motivo de la visita a Rusia del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, en septiembre de 2024.



El Comité Permanente de la Asamblea Nacional promulgó un plan para implementar dicho acuerdo, definiendo actividades concretas destinadas a intensificar el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión, así como a promover la cooperación en ámbitos de interés común.



Actualmente, ambas partes están intercambiando opiniones para alcanzar un consenso sobre el proyecto de Programa de Acción Conjunta para el período 2026-2028.



Por otra parte, la cooperación con la Duma Estatal (Cámara Baja) se desarrolla sobre la base de un acuerdo firmado en 2009 y renovado en 2013.



Durante la visita a Vietnam del presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, en 2018, ambas partes firmaron además un acuerdo para establecer el Comité de Cooperación Interparlamentaria.



Se trata del primer mecanismo bilateral de cooperación interparlamentaria de alto nivel establecido entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el órgano legislativo de otro país.



El comité celebra sus reuniones de forma rotatoria en ambos países y, hasta la fecha, ha organizado con éxito cuatro sesiones.



La visita oficial de la presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia tiene como objetivo implementar de manera efectiva los contenidos de cooperación establecidos en la Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia en la nueva etapa, aprobada durante la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre pasado.



También busca generar nuevos avances y elevar el papel de la cooperación parlamentaria bilateral, al tiempo que promueve la colaboración en sectores en los que Rusia cuenta con fortalezas y Vietnam tiene necesidades, como la ciencia y la tecnología, la innovación, la cultura, la educación, el turismo y los intercambios entre los pueblos./.

VNA