Vietnam promulga lista de secretos de Estado en ámbito financiero

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Nguyen Van Thang firmó el 10 de noviembre la Decisión No. 2165/QD-TTg, que promulga la lista de secretos de Estado en el ámbito financiero y sustituye las disposiciones anteriores sobre planificación, inversión, estadística y finanzas y presupuesto.



La decisión establece dos categorías de información clasificada. La de máximo secreto abarca información sobre finanzas y presupuesto, reservas nacionales y estratégicas, actividades aduaneras y planes de inversión pública destinados a la defensa nacional.



En materia financiera y presupuestaria, comprende propuestas, informes, planes y datos detallados sobre políticas financieras y presupuestarias presentados al Comité Central del Partido, el Buró Político, la Asamblea Nacional y su Comité Permanente, así como el Gobierno en situaciones de emergencia relacionadas con la defensa, la seguridad nacional, el orden y la seguridad social o la guerra de defensa de la Patria.



En cuanto a las reservas nacionales y estratégicas, incluye los planes gestionados por los Ministerios de Seguridad Pública y de Defensa; las estimaciones, ejecución y liquidación presupuestaria para la adquisición de bienes de reserva; y los datos sobre cantidades y valor de cada tipo de producto bajo la gestión de ambos ministerios.



En el ámbito aduanero, comprende la creación, gestión y utilización de fuentes confidenciales, junto con los documentos de aprobación, verificación y evaluación, los planes de trabajo y los comprobantes de gastos correspondientes. También abarca los planes de inversión pública y los informes de ejecución de proyectos de defensa nacional a nivel estratégico, operativo y ministerial.



La categoría de secreto de Estado incluye información sobre finanzas y presupuesto; Tesorería del Estado y finanzas bancarias; reservas nacionales y estratégicas; aduanas; inversión pública y mercado bursátil.



En materia financiera y presupuestaria, comprende los documentos sobre ayuda de Vietnam al extranjero en misiones aún no divulgadas que puedan afectar a la política, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores; los datos sobre defensa y seguridad incluidos en las estrategias financieras, los planes quinquenales y las propuestas presupuestarias anuales; así como los planes de recursos para la reforma salarial de los cuadros, funcionarios, empleados públicos y fuerzas armadas.



También incluye las estimaciones, ejecución y liquidación anual de los presupuestos de los Ministerios de Defensa y de Seguridad Pública y de la Oficina del Comité Central del Partido; las propuestas de políticas financieras antes de su presentación a la Asamblea Nacional; y los planes de precios para imprimir billetes, documentos de valor y acuñar monedas metálicas.



En materia de Tesorería del Estado y finanzas bancarias, la lista abarca los planes de anticipos del Banco Estatal al presupuesto central y de emisión directa de letras del Tesoro al Banco Estatal; los datos sobre metales y piedras preciosas y otros bienes de valor excepcional custodiados por la Tesorería; así como los diseños de seguridad de sus cámaras acorazadas y depósitos, los planes de traslado y los procedimientos de transporte. También incluye las notificaciones del Ministerio de Finanzas sobre los marcos de tipos de interés para la emisión de bonos gubernamentales, locales y con garantía estatal.



En cuanto a las reservas nacionales y estratégicas, se consideran secretos los planes generales del sistema de almacenes; los documentos de aprobación de los almacenes por los ministros de Defensa y de Seguridad Pública; las listas detalladas de bienes estratégicos; las estimaciones, ejecución y liquidación presupuestaria; y los planes de gestión y conservación de las reservas aún no divulgados.



En el sector aduanero, la información clasificada comprende los esquemas de las redes de transmisión de datos y los códigos de comunicación de las fuerzas contra el contrabando; los expedientes de investigación y tramitación de casos con indicios de delito o causas penales especialmente graves, así como aquellos con posibles repercusiones políticas, diplomáticas o de interés público. También incluye los expedientes de seguimiento y vigilancia, las fuentes de información sobre delitos, los documentos de vigilancia técnica y las operaciones especiales.



Se añaden las normas sobre indicadores y criterios de gestión de riesgos aduaneros; las propuestas y comprobantes de gastos para adquirir información destinada a combatir el contrabando, y los materiales de formación que contengan información sobre operaciones profesionales, vigilancia y lucha contra redes delictivas.



En materia de inversión pública, se clasifican como secretos los planes e informes de ejecución de inversiones destinadas a la defensa nacional a nivel táctico, las listas de proyectos y decisiones de asignación de capital a mediano y anual plazo, y los planes de inversión relacionados con la defensa, la seguridad nacional, el orden y la seguridad social. También se incluyen los proyectos relativos a sedes, sistemas de comunicación y protección de las representaciones vietnamitas en el extranjero.



Por último, en el mercado bursátil se protege la información que pueda afectar considerablemente a su seguridad y estabilidad, así como las medidas para estabilizarlo ante grandes fluctuaciones, mientras no se haya divulgado.



La Decisión No. 2165/QD-TTg entra en vigor desde la fecha de su firma y sustituye las decisiones No. 1441/QD-TTg, del 23 de septiembre de 2020, sobre planificación, inversión y estadística, y No. 1923/QD-TTg, del 25 de noviembre de 2020, sobre finanzas y presupuesto./.

VNA