Política

Vietnam promulga lista de secretos de Estado en ámbito financiero

Vietnam promulga una nueva lista de secretos de Estado en el ámbito financiero, que abarca información sobre presupuesto, reservas nacionales, aduanas, inversión pública y mercado bursátil.

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Nguyen Van Thang firmó el 10 de noviembre la Decisión No. 2165/QD-TTg, que promulga la lista de secretos de Estado en el ámbito financiero y sustituye las disposiciones anteriores sobre planificación, inversión, estadística y finanzas y presupuesto.

La decisión establece dos categorías de información clasificada. La de máximo secreto abarca información sobre finanzas y presupuesto, reservas nacionales y estratégicas, actividades aduaneras y planes de inversión pública destinados a la defensa nacional.

En materia financiera y presupuestaria, comprende propuestas, informes, planes y datos detallados sobre políticas financieras y presupuestarias presentados al Comité Central del Partido, el Buró Político, la Asamblea Nacional y su Comité Permanente, así como el Gobierno en situaciones de emergencia relacionadas con la defensa, la seguridad nacional, el orden y la seguridad social o la guerra de defensa de la Patria.

En cuanto a las reservas nacionales y estratégicas, incluye los planes gestionados por los Ministerios de Seguridad Pública y de Defensa; las estimaciones, ejecución y liquidación presupuestaria para la adquisición de bienes de reserva; y los datos sobre cantidades y valor de cada tipo de producto bajo la gestión de ambos ministerios.

En el ámbito aduanero, comprende la creación, gestión y utilización de fuentes confidenciales, junto con los documentos de aprobación, verificación y evaluación, los planes de trabajo y los comprobantes de gastos correspondientes. También abarca los planes de inversión pública y los informes de ejecución de proyectos de defensa nacional a nivel estratégico, operativo y ministerial.

La categoría de secreto de Estado incluye información sobre finanzas y presupuesto; Tesorería del Estado y finanzas bancarias; reservas nacionales y estratégicas; aduanas; inversión pública y mercado bursátil.

En materia financiera y presupuestaria, comprende los documentos sobre ayuda de Vietnam al extranjero en misiones aún no divulgadas que puedan afectar a la política, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores; los datos sobre defensa y seguridad incluidos en las estrategias financieras, los planes quinquenales y las propuestas presupuestarias anuales; así como los planes de recursos para la reforma salarial de los cuadros, funcionarios, empleados públicos y fuerzas armadas.

También incluye las estimaciones, ejecución y liquidación anual de los presupuestos de los Ministerios de Defensa y de Seguridad Pública y de la Oficina del Comité Central del Partido; las propuestas de políticas financieras antes de su presentación a la Asamblea Nacional; y los planes de precios para imprimir billetes, documentos de valor y acuñar monedas metálicas.

En materia de Tesorería del Estado y finanzas bancarias, la lista abarca los planes de anticipos del Banco Estatal al presupuesto central y de emisión directa de letras del Tesoro al Banco Estatal; los datos sobre metales y piedras preciosas y otros bienes de valor excepcional custodiados por la Tesorería; así como los diseños de seguridad de sus cámaras acorazadas y depósitos, los planes de traslado y los procedimientos de transporte. También incluye las notificaciones del Ministerio de Finanzas sobre los marcos de tipos de interés para la emisión de bonos gubernamentales, locales y con garantía estatal.

En cuanto a las reservas nacionales y estratégicas, se consideran secretos los planes generales del sistema de almacenes; los documentos de aprobación de los almacenes por los ministros de Defensa y de Seguridad Pública; las listas detalladas de bienes estratégicos; las estimaciones, ejecución y liquidación presupuestaria; y los planes de gestión y conservación de las reservas aún no divulgados.

En el sector aduanero, la información clasificada comprende los esquemas de las redes de transmisión de datos y los códigos de comunicación de las fuerzas contra el contrabando; los expedientes de investigación y tramitación de casos con indicios de delito o causas penales especialmente graves, así como aquellos con posibles repercusiones políticas, diplomáticas o de interés público. También incluye los expedientes de seguimiento y vigilancia, las fuentes de información sobre delitos, los documentos de vigilancia técnica y las operaciones especiales.

Se añaden las normas sobre indicadores y criterios de gestión de riesgos aduaneros; las propuestas y comprobantes de gastos para adquirir información destinada a combatir el contrabando, y los materiales de formación que contengan información sobre operaciones profesionales, vigilancia y lucha contra redes delictivas.

En materia de inversión pública, se clasifican como secretos los planes e informes de ejecución de inversiones destinadas a la defensa nacional a nivel táctico, las listas de proyectos y decisiones de asignación de capital a mediano y anual plazo, y los planes de inversión relacionados con la defensa, la seguridad nacional, el orden y la seguridad social. También se incluyen los proyectos relativos a sedes, sistemas de comunicación y protección de las representaciones vietnamitas en el extranjero.

Por último, en el mercado bursátil se protege la información que pueda afectar considerablemente a su seguridad y estabilidad, así como las medidas para estabilizarlo ante grandes fluctuaciones, mientras no se haya divulgado.

La Decisión No. 2165/QD-TTg entra en vigor desde la fecha de su firma y sustituye las decisiones No. 1441/QD-TTg, del 23 de septiembre de 2020, sobre planificación, inversión y estadística, y No. 1923/QD-TTg, del 25 de noviembre de 2020, sobre finanzas y presupuesto./.

VNA
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