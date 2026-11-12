Vietnam busca ampliar sus exportaciones alimentarias al mercado mundial

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La abundancia de materias primas agrícolas, la creciente capacidad de procesamiento y la mayor participación de las empresas en las cadenas de suministro internacionales ofrecen a Vietnam oportunidades para ampliar sus mercados de exportación de alimentos, aumentar el valor de sus productos y reforzar su posición internacional.



Entre los destinos con mayor potencial figura la Unión Europea (UE), según expertos y empresas participantes en la Conferencia Internacional de la Industria Alimentaria de Vietnam 2026, celebrada la víspera en Ciudad Ho Chi Minh y organizada por el Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio.



Los participantes señalaron que la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) facilita el acceso de los productos vietnamitas al bloque comunitario mediante los compromisos de reducción arancelaria y la ampliación de las oportunidades comerciales.



No obstante, la UE mantiene un sistema normativo estricto y en constante actualización, especialmente en materia de seguridad alimentaria, controles fitosanitarios, trazabilidad, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.



Estas exigencias no se limitan a la calidad de los productos, sino que abarcan toda la cadena, desde la producción y el procesamiento hasta el envasado, el transporte y la distribución. En particular, el nuevo Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases (PPWR) introduce nuevas obligaciones para las empresas exportadoras de alimentos.



Nguyen Nam Phuong, gerente de Ventas de Soluciones Tetra Recart® de Tetra Pak Vietnam, señaló que los envases ya no cumplen únicamente funciones de conservación, transporte y presentación, sino que también son un factor determinante para que las empresas puedan satisfacer las normas del mercado europeo e integrarse en sus cadenas de suministro.



Por ello, las compañías vietnamitas deben actualizar sus conocimientos sobre la normativa, revisar sus procesos productivos y seleccionar soluciones de envasado adecuadas. También necesitan prestar mayor atención a la reciclabilidad, la reducción de residuos, el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y el cumplimiento de las normas de seguridad de los materiales en contacto con alimentos, añadió.



Por su parte, Gustavo Ferro, experto en alimentos procesados e ingredientes naturales del Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO), recomendó a las empresas seguir de cerca las tendencias del mercado europeo, entre ellas la inocuidad alimentaria, las marcas propias, los alimentos saludables y la sostenibilidad, incluidos los requisitos relativos a los envases.



Desde la perspectiva de la gestión estatal, Le Hoang Tai, subdirector del Departamento de Promoción Comercial, destacó que la competitividad de las empresas alimentarias en la próxima etapa no dependerá únicamente de los costes y la calidad de los productos, sino también de su capacidad para cumplir las normas y exigencias de desarrollo sostenible de cada mercado.



Esta situación representa tanto un desafío como un incentivo para que las empresas adapten sus métodos de producción, inviertan en tecnología, mejoren sus productos y refuercen su capacidad de gestión, concluyó./.

VNA