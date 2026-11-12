Vietnam lleva el comercio electrónico a las comunas para impulsar el crecimiento

Hanoi (VNA) - Vietnam busca extender el comercio electrónico a las comunas para ampliar los mercados rurales, elevar los ingresos y generar nuevos motores de crecimiento mediante la conexión entre producción, distribución, pagos y logística.



Este objetivo centró la Conferencia Nacional sobre Comunas de Comercio Electrónico 2026, celebrada el 11 de noviembre en Hanoi por el periódico Cong Thuong y el Departamento de Comercio Electrónico del Ministerio de Industria y Comercio, junto con TikTok Shop y otras entidades. El evento reunió a representantes de las 34 provincias y ciudades del país.



El viceministro de Industria y Comercio Nguyen Viet Son afirmó que el comercio electrónico debe convertirse en un nuevo motor de crecimiento para contribuir a la meta del XIV Congreso Nacional del Partido de alcanzar un crecimiento económico promedio anual de al menos el 10% en 2026-2030 y elevar la economía digital al 30% del PIB en 2030. En este sentido, las resoluciones No. 57-NQ/TW sobre ciencia, tecnología y transformación digital y No. 68-NQ/TW sobre economía privada, junto con la Resolución No. 01/NQ-CP de 2026, ofrecen una base para modernizar la producción, los negocios y el consumo.



El Plan general de desarrollo del comercio electrónico para 2026-2030 establece que para 2030 el 60% de las pequeñas y medianas empresas operen en plataformas digitales y que el 60% de las comunas y barrios urbanos cuenten con comerciantes en línea. También prevé capacitar a un millón de empresas, cooperativas, hogares comerciales, particulares, gestores y estudiantes. Todas las localidades, sin incluir a Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, aspiran a concentrar el 50% de las transacciones B2C.



La Ley de Comercio Electrónico No. 122/2025/QH15 y el Decreto No. 248/2026/ND-CP entraron en vigor el 1 de julio de 2026. Además, la Decisión No. 51/2025/QD-TTg incorporó la eficacia del comercio electrónico a los criterios nacionales de las comunas de nuevo desarrollo rural.

El viceministro de Industria y Comercio Nguyen Viet Son habla en el evento. (Foto: VNA)



Reducir la brecha rural



El comercio electrónico vietnamita alcanzó unos 31 mil millones de dólares en 2025, un 25,5% más que en 2024 y equivalente al 11% de las ventas minoristas y los ingresos por servicios de consumo. En los primeros diez meses de 2026, estos últimos sumaron unos 251,7 mil millones de dólares, un incremento del 13,5%.



Sin embargo, la actividad sigue concentrada en las grandes ciudades: Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh representan el 70% del mercado, frente al 30% del resto del país. El índice de comercio electrónico de 2026 otorgó 91,1 puntos a Ciudad Ho Chi Minh y 87,5 a Hanoi, frente al promedio nacional de 15,8.



De las 2.497 comunas y barrios urbanos con datos suficientes revisados hasta el 4 de noviembre, sólo 587 registraron actividades organizadas por las autoridades locales; 178 publicaron resultados y apenas 18 difundieron datos sobre pedidos, ingresos o comerciantes participantes.



Nguyen Viet Son pidió desarrollar un ecosistema integral que conecte producción, distribución, plataformas, pagos y logística, al tiempo que se refuerzan la gestión estatal y la protección de los consumidores. Las localidades deben aprovechar sus productos, ampliar los mercados rurales, montañosos y fronterizos y mejorar las competencias digitales de la población.



El viceministro subrayó que el éxito no debe medirse sólo por el número de productos o sesiones de livestream, sino por la capacidad de los vendedores para mantener sus negocios, aumentar los ingresos y pedidos y ampliar sus mercados.



Más productos y vendedores conectados



La subdirectora del Departamento de Comercio Electrónico Nguyen Thi Minh Huyen señaló que las prioridades son mejorar las políticas y la gestión, desarrollar mercados nacionales y transfronterizos y reforzar la capacitación y las competencias digitales.



En 2026, el Departamento orientó a las localidades en la selección de productos y puso en marcha un proyecto piloto de intercambio de datos con las 34 provincias y ciudades. También impulsó la conexión de productos locales con plataformas, distribuidores y supermercados, especialmente en los sectores agrícola, OCOP (Cada comuna, Un Producto), textil, confecciones, cuero y calzado.



En la provincia de Dong Thap, unos 1.000 productos OCOP llegaron a cerca de cinco millones de personas en tres días, mientras que 3,5 toneladas de piña se vendieron en 90 minutos por Internet. Además, casi 20 departamentos provinciales firmaron acuerdos con organizaciones tecnológicas y financieras; más de 40 programas capacitaron a cerca de 1.000 vendedores y casi 100 sesiones de livestream generaron más de 8.500 pedidos.



Tran Thi Tan, directora de Responsabilidad Social y Cooperación Estratégica de TikTok Shop, destacó el potencial del comercio electrónico para acercar los productos y la cultura regional a los consumidores. Mediante vídeos y livestream, la plataforma ha impulsado iniciativas como "Mercado OCOP 2024", "Orgullo de los productos vietnamitas 2025" y "Productos vietnamitas avanzan en 2026".



Más de 35.000 vendedores de las 34 provincias y ciudades han recibido capacitación y más de 230.000 productos vietnamitas han sido identificados en la plataforma, donde las ventas promedio de los comerciantes participantes aumentaron un 30,5%.



No obstante, la expansión rural enfrenta obstáculos como la capacitación dispersa, la falta de seguimiento, las limitadas capacidades de los pequeños vendedores y la insuficiente estandarización de la información y el origen de los productos.



TikTok Shop propone, por ello, desarrollar ecosistemas de comercio electrónico en las comunas, en lugar de limitarse a incorporar productos o realizar sesiones aisladas de livestream. Para 2027, prevé establecer al menos un modelo representativo en cada localidad y ampliar su implementación en Than Uyen (Lai Chau), Bat Trang y Thu Lam (Hanoi).



La iniciativa requerirá coordinación entre autoridades, empresas y proveedores de servicios para que la población pueda gestionar de manera autónoma sus negocios en línea./.