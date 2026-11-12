Tecnología abre nuevas oportunidades de crecimiento para sector hortofrutícola de Vietnam

Hanoi (VNA) - La ciencia y la tecnología están transformando el sector hortofrutícola de Vietnam, desde la producción hasta el procesamiento y la comercialización, al contribuir a mejorar la productividad, elevar la calidad de los productos y ampliar su presencia en los mercados internacionales.



En los primeros diez meses de 2026, las exportaciones vietnamitas de frutas y hortalizas superaron los 8,27 mil millones de dólares, un aumento interanual del 17,2%.



China se mantuvo como el principal destino, con 4,72 mil millones de dólares en los primeros nueve meses del año, un incremento del 22,4%. Le siguieron Estados Unidos, con 484,7 millones de dólares (+19,2%); Corea del Sur, con 263,6 millones (+11,1%), y Japón, con 193,8 millones (+6,2%). Otros mercados, como Países Bajos, Australia, Malasia, Alemania, Rusia y Canadá, también registraron crecimientos de dos dígitos.



Tecnología mejora la producción y el procesamiento



Según Dinh Cao Khue, representante de la Corporación de Exportación e Importación de Vegetales y Frutas Dong Giao (DOVECO), el desarrollo de variedades adaptadas a las condiciones locales constituye un factor importante para elevar la competitividad del sector. En colaboración con institutos de investigación y universidades, la empresa ha desarrollado materiales de cultivo de maracuyá para reducir la dependencia de semillas importadas de Taiwán (China) y mejorar su capacidad para competir con productores sudamericanos.



En el cultivo de piña, la aplicación de nuevas variedades también ha permitido elevar la productividad. La variedad Queen alcanza unas 50 toneladas por hectárea, la Cayenne alrededor de 70 toneladas y la MD2 puede llegar a 100 toneladas por hectárea.



En la provincia de Tay Ninh, la producción de banano incorpora técnicas de cultivo de tejidos, riego por goteo y equipos modernos para la cosecha, junto con el cumplimiento de estándares internacionales, lo que facilita el acceso a mercados como Japón y Corea del Sur.



En el procesamiento y la conservación, las empresas también aplican nuevas tecnologías para prolongar la vida útil de los productos y reducir las pérdidas posteriores a la cosecha. La Compañía de Importación y Exportación de Frutas Chanh Thu, por ejemplo, utiliza tecnología de congelación con nitrógeno para conservar el sabor y las características de las frutas, además de desarrollar productos de durián entero congelado DuriVy. También diversifica sus métodos de secado sin añadir azúcar para responder a las exigencias del mercado y aumentar el valor de los productos.



Ampliar las zonas de cultivo y fortalecer las cadenas de valor



Pham Quoc Liem, director general de la Compañía de Agricultura de Alta Tecnología Unifarm, considera que Vietnam cuenta con un importante potencial para desarrollar la producción y exportación de banano. El país dispone de unas 163.000 hectáreas de este cultivo, pero sus exportaciones alcanzaron sólo alrededor de 420 millones de dólares en 2025.



El directivo señala que la estandarización de las zonas de cultivo y la organización de cadenas de producción y comercialización permitirían aprovechar mejor ese potencial. Para ello, resulta necesario establecer modelos de cooperación entre empresas, productores y autoridades, definir con claridad las responsabilidades y los beneficios de cada parte y facilitar el acceso a variedades de calidad, asistencia técnica y crédito preferencial.



En esta línea, DOVECO prevé construir una planta de procesamiento en la provincia de Nghe An, con una capacidad de 30 toneladas de productos por hora, para aprovechar las materias primas de la región centro-norte. La iniciativa se complementará con el desarrollo de sistemas de riego, la aplicación de técnicas de cultivo de tejidos para la variedad MD2 y la cooperación entre centros de investigación y empresas.



Estos ejemplos muestran que la tecnología no sólo permite mejorar la productividad, sino también reducir las pérdidas, diversificar los productos y fortalecer los vínculos entre las distintas etapas de la cadena de valor. Su aplicación será importante para elevar la competitividad del sector y contribuir a alcanzar la meta de exportar 10 mil millones de dólares en frutas y hortalizas en 2026./.

VNA