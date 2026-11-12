Vietnam reúne el talento de su diáspora para impulsar el futuro del país

París (VNA) - El Foro de Líderes Globales de Vietnam 2026 (Vietnam Global Leaders Forum 2026, VGL Forum 2026) prevé reunir en París (Francia) a un centenar de vietnamitas y personas con raíces en el país indochino e influencia en diversos ámbitos, procedentes de cerca de 30 países, con el objetivo de conectar el talento y los recursos internacionales y buscar soluciones estratégicas para el desarrollo nacional hasta 2045.



Bajo el lema “Vietnam 2045: Puerta de entrada al futuro”, el foro se propone identificar los valores que deben preservarse, las capacidades por desarrollar y las oportunidades que se deben aprovechar para que Vietnam avance de manera proactiva hacia una nueva etapa de desarrollo.



En una rueda de prensa celebrada el 11 de noviembre en París, el profesor Nguyen Duc Khuong, miembro sénior de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y presidente de la organización AVSE Global, recordó que 2026 reviste un significado especial en la trayectoria de desarrollo de Vietnam, que se prepara para conmemorar los centenarios de la fundación del Partido Comunista de Vietnam, en 2030, y de la República Democrática de Vietnam, actual República Socialista de Vietnam, en 2045.



“Ante estos dos procesos e hitos históricos, consideramos que 2026 es un año que servirá de base. Deseamos trazar el camino hacia el futuro con confianza y proactividad, movilizando no solo el potencial humano dentro del país, sino también los recursos de los vietnamitas en todas partes del mundo”, afirmó.



El experto sostuvo que la fortaleza de los vietnamitas no reside únicamente en su formación académica, sus capacidades y su aptitud para adaptarse a las tendencias mundiales, sino también en su profundo apego a la tierra natal y a sus raíces, así como en su gran espíritu innovador. Cualquier persona o intelectual, independientemente de su posición, ámbito de actividad o país de residencia, puede contribuir al esfuerzo común por construir la nación.



Por su parte, la doctora Dinh Thanh Huong, directora financiera para Francia en la división CIB Securities Services del grupo bancario BNP Paribas y directora ejecutiva de Conocimiento y Proyectos de AVSE Global, afirmó que la misión esencial del foro consiste en conectar conocimientos de alto nivel y transformarlos en acciones concretas mediante informes estratégicos, actividades de asesoramiento, grandes foros y proyectos de investigación y desarrollo.



Los invitados al evento pertenecen a cinco grupos principales: dirigentes de grandes corporaciones; economistas, inversores y gestores de importantes fondos de inversión; personalidades influyentes de la cultura, la sociedad y el deporte; figuras con influencia en los ámbitos social y político; así como expertos y referentes del pensamiento y las ideas.



De manera especial, el VGL Forum 2026, que se celebrará del 11 al 12 de diciembre venidero, promoverá la categoría Emerging Vietnam Global Leaders (Líderes globales emergentes de Vietnam), destinada a descubrir, reconocer y conectar a jóvenes vietnamitas con talento, proyección e influencia en el ámbito internacional. Asimismo, centrará sus diálogos en las personas, los valores sociales, la cultura y la historia, la ciencia y la tecnología, así como el crecimiento y la prosperidad.



La doctora Le Vo Phuong Nga, directora de Gestión Financiera del banco de inversión internacional Crédit Agricole (Francia) y directora del proyecto del foro, señaló: “La mayor fortaleza del VGL Forum reside en la sinergia. Cada vietnamita influyente que participa no solo se representa a sí mismo, sino que cuenta detrás con una sólida red de socios, fondos de inversión y recursos internacionales”.



Tras el evento, AVSE Global sintetizará los conocimientos y las propuestas surgidos durante los debates para elaborar un informe de recomendaciones estratégicas dirigido al Gobierno. Al mismo tiempo, buscará convertir estas propuestas en proyectos concretos de cooperación en materia de inversión y transferencia de tecnología en Vietnam.



Según el comité organizador, durante la primera jornada el foro analizará el nuevo orden mundial, la creciente posición de Vietnam en el escenario internacional y los pilares del desarrollo, entre ellos las infraestructuras y la arquitectura, la ciencia y la tecnología, el crecimiento y la prosperidad, y los valores sociales.



En la segunda jornada, los debates se centrarán en la cultura y la historia. Paralelamente, se habilitará un espacio de Open Forum para ampliar los intercambios, presentar proyectos estratégicos y conectar con expertos e intelectuales que no puedan asistir presencialmente a París./.

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