Festival Internacional del Arroz 2026: nuevas orientaciones para el sector arrocero vietnamita

Can Tho, Vietnam (VNA)- El segundo Festival Internacional del Arroz de Vietnam, que se celebrará del 22 al 25 de noviembre en el parque Song Hau, en el barrio de Cai Khe, ciudad de Can Tho, buscará impulsar el desarrollo verde y sostenible del sector arrocero y ampliar su proyección internacional, bajo el lema “Arroz verde de Vietnam: proyección internacional”.



En una rueda de prensa celebrada la víspera, Truong Canh Tuyen, presidente del Comité Popular de Can Tho y jefe del comité organizador, informó que el festival incluirá una exposición con más de 500 pabellones, la muestra “El camino del arroz: del pasado al futuro”, presentaciones de productos y tecnologías, demostraciones de maquinaria agrícola, seminarios científicos, foros de promoción de inversiones y encuentros comerciales bilaterales. También se celebrarán concursos de creatividad y arte relacionados con el arroz, actividades gastronómicas, visitas al mercado flotante de Cai Rang y recorridos por destinos ecoturísticos y culturales, agregó.



Según Truong Canh Tuyen, el evento no solo permitirá presentar los avances y el potencial del sector arrocero, sino también promover la imagen, la cultura y la gente de Can Tho, conocida como la capital de la región de Tay Do y del delta del Mekong. Sobre todo, aspira a convertirse en una plataforma efectiva de conexión entre autoridades, científicos, empresas, cooperativas, agricultores y socios internacionales, para facilitar el intercambio de conocimientos, la transferencia tecnológica y el acceso a nuevos mercados.



El éxito del festival, subrayó, no se medirá únicamente por su dimensión o el número de pabellones, sino por las oportunidades de cooperación y los beneficios concretos para los productores y las empresas. La ciudad espera aprovechar el evento para atraer inversiones, fortalecer los vínculos regionales y promover las cadenas de valor agrícolas verdes y sostenibles.



Por su parte, Le Thanh Tung, presidente de la Asociación del Sector Arrocero de Vietnam, señaló que una de las novedades de esta edición, respecto a la celebrada en Hau Giang en 2023, es su enfoque en redefinir el futuro de la producción arrocera, en consonancia con la orientación hacia una agricultura verde, sostenible y de bajas emisiones. Los seminarios “El futuro del arroz vietnamita” y “Arroz verde de Vietnam” contribuirán a debatir las perspectivas del sector y el desarrollo de productos de mayor valor.



Le Minh Tuan, subdirector del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, informó que la ceremonia inaugural tendrá lugar a las 20:00 del 22 de noviembre y contará con unos 1.000 invitados, incluidos representantes de países del Sudeste Asiático, importantes exportadores e importadores de arroz y organizaciones internacionales.



Entre las actividades centrales figura la exposición “El camino del arroz: del pasado al futuro”, que recreará la evolución de la producción arrocera vietnamita, desde sus orígenes hasta la agricultura moderna 4.0, mediante modelos y herramientas de cultivo. También se elaborarán un documental y un libro titulados “El arroz vietnamita: origen y desarrollo”, que repasarán la historia del sector y reconocerán las contribuciones de científicos, empresarios y gestores.



La muestra combinará modelos físicos y tecnología de proyección 3D Mapping para presentar diversos modelos agrícolas, como campos mecanizados, sistemas integrados de arroz, camarones y frutales, y campos digitales orientados a producir arroz verde.



Asimismo, se exhibirán modelos vinculados al proyecto de desarrollo sostenible de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones en el delta del Mekong hasta 2030, además de experiencias de cultivo en terrazas del noroeste, arroz de montaña en Tay Nguyen (Altaplanicie Occidental), producción arrocera en la región central y rotación de arroz con otros cultivos./.

VNA