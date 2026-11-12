Vietnam mejora acceso de los niños con discapacidad a servicios esenciales

Hanoi (VNA) – La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra firmó la Decisión No.2168/QD-TTg, por la que se aprueba el Proyecto de apoyo a los niños con discapacidad para facilitar su acceso a los servicios de protección, atención y educación durante el período 2026-2030.



El proyecto tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estos niños y su acceso equitativo y eficaz a los servicios de protección, atención sanitaria, detección e intervención tempranas, rehabilitación, educación, asistencia social y tecnologías y dispositivos de apoyo. Se dará prioridad a los menores de hogares pobres y casi pobres, de minorías étnicas y residentes en zonas montañosas y regiones con condiciones socioeconómicas especialmente difíciles.



Para 2030, al menos el 80% de los niños desde el nacimiento hasta los seis años deberá recibir pruebas de detección temprana de discapacidades congénitas y trastornos del desarrollo, así como intervenciones oportunas. Asimismo, el 90% de los niños con discapacidad deberá ser evaluado y contar con planes de apoyo e intervención adecuados cuando los necesite, mientras que igual proporción de menores en edad preescolar y escolar tendrá acceso a una educación apropiada.



El proyecto también establece que el 100% de los niños con discapacidad que estudien en centros ordinarios bajo modalidades de educación inclusiva cuente con un plan educativo individualizado (IEP), sujeto a seguimiento y evaluación. Todos los menores víctimas de abusos, violencia, explotación o abandono deberán recibir asistencia e intervención oportunas. Además, el 100% de quienes cumplan los requisitos legales tendrá derecho a prestaciones de asistencia social y seguro médico.



Otra meta es restaurar el 50% de los edificios públicos, centros de asistencia social, escuelas y establecimientos sanitarios existentes para garantizar la accesibilidad de los niños con discapacidad.



En materia de sensibilización, más del 90% de los padres y cuidadores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y asociaciones de personas con discapacidad recibirá formación y orientación para apoyar a estos menores y reducir el estigma y la discriminación. Todas las provincias y ciudades deberán consultar su opinión al elaborar políticas y programas relacionados con ellos.



Asimismo, más del 90% del personal sanitario, educativo y de las organizaciones sociales que prestan servicios a estos niños, así como de los colaboradores encargados de su asistencia, recibirá formación especializada.



El 90% de las provincias y ciudades establecerá sistemas de gestión de casos, redes de servicios y mecanismos de coordinación intersectorial, además de poner a prueba modelos de atención. Todas las localidades deberán poner en funcionamiento una base de datos de gestión infantil con un apartado específico sobre menores con discapacidad.



Para alcanzar estos objetivos, el proyecto contempla cinco grupos de medidas: perfeccionar el marco jurídico y las políticas; ampliar el acceso a servicios adecuados, impulsar la comunicación y sensibilización social, aplicar las tecnologías de la información, la transformación digital y la innovación en la gestión y prestación de servicios, y fortalecer las capacidades del personal encargado de apoyar a los niños con discapacidad./.





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