Científicos vietnamitas en Japón confían en el impulso al desarrollo científico y tecnológico

Tokio (VNA)- El encuentro con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante su visita a Japón dejó una profunda impresión entre los científicos e intelectuales vietnamitas que trabajan en ese país.



Expresaron su satisfacción por la atención del dirigente vietnamita a la ciencia, la tecnología y los expertos en el extranjero, y confiaron en que nuevas orientaciones y mecanismos de cooperación permitan aprovechar mejor este talento en favor del desarrollo nacional.



Se trata de un gran estímulo para los intelectuales que desean aportar sus conocimientos y experiencia a la patria, afirmó el profesor Nguyen Le Minh, del Instituto Japonés de Ciencia y Tecnología Avanzadas (JAIST).



Con unos 20 años de investigación en inteligencia artificial (IA), consideró que Vietnam debe priorizar su aplicación a cuestiones concretas, como la agricultura inteligente, la producción industrial y la administración pública, especialmente en el ámbito jurídico. Al mismo tiempo, necesita desarrollar grupos de investigación de excelencia capaces de dominar las tecnologías fundamentales y seguir el ritmo de los avances mundiales.



Para ello, señaló la importancia de contar con mecanismos de cooperación adecuados y recursos humanos altamente cualificados. A su juicio, las dificultades relacionadas con los datos, los equipos y las infraestructuras pueden resolverse gradualmente, pero el talento humano sigue siendo el recurso más valioso en un campo tan cambiante como la IA.



También subrayó que, además de políticas de incentivos, atraer a los científicos vietnamitas en el extranjero requiere proyectos de investigación concretos y atractivos, así como mecanismos transparentes de cooperación e intercambio.



Valoró especialmente el mensaje del secretario general y presidente To Lam de que contribuir al país no implica necesariamente regresar para trabajar de forma permanente en Vietnam, pues, los científicos pueden hacerlo mediante investigaciones conjuntas, transferencia tecnológica y aplicación en el país de los resultados obtenidos en Japón.



Por su parte, el profesor Pham Nam Hai, del Instituto de Ciencia de Tokio, consideró que la atención del máximo dirigente a la ciencia y la tecnología refleja una orientación acertada y estratégica. Afirmó que invertir en estos ámbitos es fundamental para que Vietnam supere el umbral de ingresos medianos altos y avance hacia la categoría de país de ingresos altos.



Durante el encuentro, propuso prestar especial atención a la formación de recursos humanos cualificados en semiconductores e IA, dos sectores estratégicos en los que las principales economías están invirtiendo fuertemente y que Vietnam también prioriza. A su juicio, el país debe prepararse desde ahora, comenzando por la formación, la investigación y el desarrollo del talento, para avanzar hacia el dominio tecnológico y un crecimiento sostenible.



El profesor Tran Dang Xuan, de la Universidad de Hiroshima, destacó el estilo de trabajo decidido y concreto de To Lam, así como la rapidez en la gestión de los asuntos. Consideró que este espíritu también puede motivar a los científicos a acelerar sus investigaciones y mejorar su eficacia.

El profesor Tran Dang Xuan, de la Universidad de Hiroshima (Foto: VNA)



Especializado en tecnología genética aplicada a la agricultura, Tran Dang Xuan señaló que dominar los mecanismos genéticos y las tecnologías clave permitiría acelerar considerablemente la obtención de nuevas variedades vegetales. Mientras los métodos tradicionales pueden requerir al menos diez años para desarrollar una nueva variedad de arroz y hasta 20 años en el caso de cultivos como la cebolla, los avances tecnológicos ofrecen la posibilidad de reducir esos plazos.



El científico destacó especialmente el potencial de estas tecnologías para recuperar variedades tradicionales de arroz vietnamita, algunas de las cuales han sufrido degeneración o pérdida de productividad pese a su calidad y sabor distintivo. Su mejora permitiría elevar el rendimiento y la calidad, generar mayor valor añadido para los productos agrícolas y fortalecer la marca del arroz vietnamita en los mercados internacionales./.