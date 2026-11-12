Hanoi despliega amplio programa de apoyo a los trabajadores con motivo del Tet 2027

Hanoi (VNA) - La Federación de Trabajo de Hanoi pondrá en marcha diversas actividades para atender a los trabajadores con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) de 2027, entre ellas programas de apoyo económico, ferias de productos esenciales, transporte gratuito para regresar a sus lugares de origen y visitas a empleados en situación difícil.



Según el plan recién aprobado, el programa “Tet de unión – Primavera de gratitud al Partido”, combinado con la iniciativa “Feria del Tet de la Unión Sindical – Primavera 2027”, se celebrará del 18 al 25 de enero en distintos lugares. Se prevé que cada sede reúna entre 800 y 1.000 participantes, principalmente trabajadores en circunstancias especialmente difíciles.



Asimismo, el programa “Autobuses sindicales - Primavera 2027” ofrecerá apoyo para los gastos de transporte a 9.000 afiliados y trabajadores que regresen a sus localidades para celebrar el Tet.



También se organizarán viajes para los empleados de los parques industriales y de alta tecnología de Hanoi, tanto para regresar a sus hogares como para volver al trabajo después de las vacaciones.



La Federación municipal coordinará además el programa de vuelos sindicales y apoyará la recepción de los trabajadores que participen en los viajes en tren organizados por la Confederación General del Trabajo de Vietnam.



A nivel de las organizaciones sindicales de base y de las comunas y barrios, se organizarán visitas, entrega de regalos, comidas de fin de año, actividades culturales y recreativas, así como ayudas a quienes no puedan regresar a sus hogares. Para los trabajadores que permanezcan en residencias, obras y proyectos, se impulsará el programa “Tet lejos de casa”, con visitas y apoyo antes de la víspera del Año Nuevo Lunar. La Federación municipal prevé asignar 50 millones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dólares) a cada organización sindical de comuna y barrio para organizar actividades festivas, incluida la entrega de 30 paquetes de ayuda a trabajadores en situación especialmente difícil.



Anteriormente, la Federación de Trabajo de Hanoi anunció un plan de asistencia para 65.000 afiliados y trabajadores, con una ayuda de un millón de dongs por persona.



Los beneficiarios serán trabajadores en situación difícil, víctimas de accidentes laborales, personas con enfermedades graves, quienes hayan perdido su empleo o sufrido reducciones de plantilla, así como aquellos afectados por impagos de salarios, bonificaciones o seguros sociales. También se incluirá a personas pertenecientes a familias beneficiarias de políticas sociales, minorías étnicas y trabajadores que lleven años sin poder regresar a sus hogares durante el Tet. Quienes reciban visitas y felicitaciones de dirigentes municipales obtendrán, además, regalos valorados en 350 mil dongs.



Paralelamente, los sindicatos intensificarán el diálogo con las empresas sobre el pago de salarios y bonificaciones de fin de año, y supervisarán el cumplimiento de las políticas laborales para proteger los derechos de los trabajadores, especialmente de quienes deban trabajar durante las festividades./.





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