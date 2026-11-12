Parlamento de Vietnam inicia sesión de interpelaciones en su segundo período de sesiones

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam inició hoy la sesión de interpelaciones en el marco de su segundo período de sesiones de la XVI legislatura.



La sesión se transmite en directo por la Voz de Vietnam (VOV) y la Televisión de Vietnam (VTV), lo que permite a los votantes y ciudadanos de todo el país seguir su desarrollo.



En su intervención inaugural, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó que las interpelaciones y las respuestas constituyen una modalidad de supervisión directa que refleja claramente la responsabilidad del órgano legislativo, el Gobierno y los organismos competentes ante los votantes y la población en el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades, así como en la obtención de resultados concretos tras anteriores sesiones de este tipo.



Según el programa del segundo período de sesiones, el Parlamento dedicará una jornada a interpelar a los miembros del Gobierno y escuchar sus respuestas. Los debates se centrarán en dos grandes ámbitos: las finanzas y la ciencia y la tecnología.



Responderán a las preguntas los ministros de Finanzas y de Ciencia y Tecnología, mientras que los viceprimeros ministros, otros titulares ministeriales y responsables de organismos competentes participarán para ofrecer explicaciones. El primer ministro, Le Minh Hung, responderá directamente a las cuestiones que correspondan a las competencias del Gobierno.



Thanh Man destacó que la sesión reafirmará el espíritu de cooperación entre la Asamblea Nacional y el Gobierno, en consonancia con las orientaciones del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, para elevar la calidad de la supervisión parlamentaria, haciéndola más sustancial y profunda, en lugar de limitarse a cumplir formalidades.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados en el evento. (Fuente: VNA)





Señaló que las interpelaciones deben centrarse en los principales obstáculos, identificar dificultades concretas y facilitar soluciones oportunas. Los objetivos finales son movilizar y utilizar eficazmente los recursos, mejorar la productividad y la calidad del crecimiento económico, mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar un desarrollo rápido y sostenible y elevar el nivel de vida de la población.



Según el máximo dirigente del Legislativo, la sesión mantendrá el formato de “preguntas rápidas y respuestas concisas”, conforme al Reglamento de la Asamblea Nacional.



Los funcionarios interpelados dispondrán de un máximo de cinco minutos para sus intervenciones iniciales. En cada ronda, el presidente de la sesión dará la palabra a tres diputados para formular sus preguntas, con un límite de un minuto por intervención. Se les anima a centrarse en una sola cuestión dentro del ámbito previsto.



Cada respuesta tendrá una duración máxima de tres minutos por pregunta. Los diputados también podrán realizar preguntas complementarias y debatir directamente con los funcionarios, con intervenciones de hasta dos minutos.



Los dos grupos de cuestiones previstos ya suscitaron gran interés entre los diputados durante los debates sobre asuntos socioeconómicos celebrados los días 30 y 31 de octubre. Un total de 19 diputados plantearon cuestiones relacionadas con las finanzas y otros 11 abordaron temas de ciencia y tecnología.



Thanh Man pidió a los diputados que evitaran repetir cuestiones que ya hubieran recibido explicaciones satisfactorias y se concentraran en aquellas que aún no estuvieran claras o no hubieran sido resueltas adecuadamente. Asimismo, los instó a esclarecer las causas de fondo, determinar las responsabilidades y proponer soluciones concretas.



Por su parte, pidió a los miembros del Gobierno que respondieran directamente a las preguntas, precisaran sus responsabilidades y especificaran las soluciones y los plazos de ejecución. En los asuntos que involucren a varios ministerios y organismos, deberán aclarar también las respectivas competencias y los mecanismos de coordinación para garantizar una solución eficaz./.



