Ciudad vietnamita refuerza cooperación con empresas e inversores chinos

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - La ciudad norteña de Bac Ninh busca fortalecer la cooperación con empresas e inversores chinos, centrándose en las industrias de alta tecnología, la logística, la innovación y una mayor integración en las cadenas de suministro globales.



Al intervenir en un encuentro con empresas e inversores chinos, celebrado el 11 de noviembre, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Pham Van Thinh, afirmó que la asociación de cooperación estratégica integral entre Vietnam y China, impulsada por los máximos dirigentes de ambos países, continúa fortaleciéndose y genera nuevas oportunidades para la cooperación económica, comercial y de inversión, así como para la conectividad de las cadenas de suministro.



En este contexto, Bac Ninh se ha consolidado como un importante destino de inversión, elegido por numerosas empresas chinas para establecer operaciones, ampliar su producción y desarrollar actividades empresariales a largo plazo.



China ocupa actualmente el primer lugar entre los inversores extranjeros en Bac Ninh por número de proyectos, con alrededor de 1.664 vigentes y un capital registrado total de unos 12,56 mil millones de dólares.



Estas cifras no solo reflejan el volumen de capital invertido, sino también la confianza y el compromiso a largo plazo de las empresas chinas, así como sus contribuciones concretas al desarrollo de la ciudad, señaló.



Bac Ninh está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de convertirse en un centro logístico regional y un polo de industria de alta tecnología e innovación. Asimismo, aspira a ser una puerta de entrada para el transporte de mercancías desde China hacia Vietnam y el Sudeste Asiático.



La ciudad está impulsando un modelo de desarrollo que busca trasladar sus ventajas competitivas de los bajos costes laborales y de recursos hacia la tecnología; pasar de la captación de proyectos individuales al desarrollo de ecosistemas industriales de alta tecnología; y avanzar de la fabricación y el ensamblaje hacia la investigación, el diseño, las industrias auxiliares y otras actividades de mayor valor añadido.



El dirigente local destacó que la ciudad valora altamente las contribuciones de las empresas e inversores chinos y los alienta a realizar inversiones a largo plazo, aplicar tecnologías avanzadas y métodos modernos de gestión, fortalecer los vínculos con las empresas vietnamitas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), y prestar mayor atención a la formación de recursos humanos, la protección del medio ambiente, el cumplimiento de la legislación y la responsabilidad social.



Por su parte, las autoridades locales se comprometen a mantener un entorno de inversión abierto, estable y equitativo, así como a apoyar activamente a las empresas en la resolución de dificultades relacionadas con terrenos, construcción, infraestructura, mano de obra, fiscalidad, aduanas y otras condiciones para la producción y las actividades empresariales, dentro de sus competencias.



Hoang Quang Phong, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), señaló que Bac Ninh reúne condiciones favorables para transformarse de un destino de inversión industrial en un centro competitivo de manufactura, tecnología y conectividad de las cadenas de suministro.



Las empresas chinas pueden aprovechar sus fortalezas en tecnología de fabricación, equipos, materias primas, industrias auxiliares y gestión de cadenas de suministro, mientras que las compañías vietnamitas pueden incorporarse más profundamente a los ecosistemas productivos mediante el suministro de componentes, servicios industriales, logística, tecnología y recursos humanos, agregó.



El embajador de China en Vietnam, He Wei, afirmó que la preferencia de los inversores chinos por Bac Ninh no es casual. La ciudad ocupa una posición estratégica en el corredor económico Hanoi-Lang Son-Nanning y en el triángulo económico Hanoi-Hai Phong-Quang Ninh. También forma parte de la Región de la Capital y se beneficia de su ubicación geográfica, una red logística eficiente y una infraestructura de parques industriales bien desarrollada.



El diplomático atribuyó el atractivo de la localidad a un entorno administrativo favorable a las empresas, el firme apoyo a los inversores y una gestión pública eficaz.



Asimismo, reafirmó su disposición a seguir apoyando a las empresas chinas en sus inversiones y expansión en Bac Ninh, especialmente en los ámbitos de la economía digital, la manufactura inteligente, las energías verdes y la logística inteligente.



También pidió al Comité del Partido, al Comité Popular y a las autoridades de todos los niveles de Bac Ninh mantener su apoyo a las empresas chinas y expresó su confianza en que la recién creada Oficina de China desempeñe un papel eficaz.



Subrayó, además, la necesidad de reforzar el intercambio de información y mantener un diálogo periódico entre las autoridades locales y las empresas para detectar y resolver los problemas desde una etapa temprana./.

VNA