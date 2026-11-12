Empresas canadienses exploran oportunidades de cooperación con Vietnam

Toronto (VNA) - Las empresas canadienses muestran un interés creciente por explorar oportunidades de cooperación en la región del Indo-Pacífico, incluido Vietnam, como parte de sus esfuerzos por diversificar los mercados internacionales, aunque para materializar ese potencial necesitan conocer mejor los mercados locales, encontrar socios adecuados y fortalecer las conexiones empresariales.



Esta cuestión se destacó en la Cumbre Internacional de Comercio de Mississauga 2026, organizada por la Cámara de Comercio de esa localidad (MBOT) de Toronto, Canadá. El evento abordó las perspectivas del comercio mundial y la diversificación de mercados, centrándose en las oportunidades de negocio, la logística, los trámites aduaneros y la conexión empresarial.



Julie Nguyen, presidenta de las Iniciativas Canadá-ASEAN de la Universidad de York y moderadora de una sesión sobre el Indo-Pacífico, subrayó la importancia de esta región para los esfuerzos de Canadá por diversificar el comercio, ampliar las exportaciones y garantizar el crecimiento económico a largo plazo.



El comercio bilateral de mercancías entre Canadá y la región alcanzó los 281,4 mil millones de dólares canadienses en 2025, lo que convirtió al Indo-Pacífico en el segundo mayor socio comercial y mercado de exportación de Canadá, después de Estados Unidos, señaló.



Asimismo, la comunidad de origen asiático en Canadá, gracias a sus vínculos familiares, culturales y empresariales con la región, constituye una ventaja para las compañías canadienses interesadas en conocer los mercados, generar confianza y explorar asociaciones.



No obstante, las deficiencias de información y conocimiento de los mercados siguen siendo importantes obstáculos.



Peter Hawkins, copropietario de la firma MELLOHAWK Logistics, señaló que muchas empresas canadienses carecen de acceso a información actualizada sobre los mercados internacionales. Algunas decisiones empresariales todavía se basan en percepciones y supuestos de hace décadas, pese a los importantes cambios registrados en el nivel de desarrollo, la capacidad de innovación y las necesidades de cooperación de numerosas economías.



En el caso de Vietnam, el país ha sido considerado durante mucho tiempo principalmente como una fuente de productos de bajo coste. Sin embargo, un conocimiento más profundo de su cultura, prácticas empresariales y demanda de mercado, cada vez más diversificada, permitiría a las empresas canadienses identificar oportunidades más amplias, especialmente en los servicios y la consultoría, afirmó Hawkins.



Por su parte, Julie Nguyen identificó la agricultura, el procesamiento de alimentos, las energías limpias, las tecnologías medioambientales, las tecnologías de la información, la infraestructura, la logística y la sanidad como sectores con gran potencial de cooperación entre ambos países.



Más allá del comercio de mercancías, también existen oportunidades en tecnología, servicios técnicos y formación de recursos humanos. Las empresas canadienses podrían ofrecer soluciones para el procesamiento y la conservación de alimentos; servicios de consultoría y diseño para proyectos de transición energética; programas informáticos, inteligencia artificial y ciberseguridad; así como tecnologías de diagnóstico y atención sanitaria digital. Su experiencia en planificación, gestión de proyectos y automatización también podría contribuir al desarrollo de la infraestructura y la logística de Vietnam.



Para convertir estas oportunidades en resultados concretos, Julie Nguyen destacó la necesidad de simplificar los procedimientos de concesión de licencias, aumentar la transparencia normativa, proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar el cumplimiento de los contratos.



Asimismo, las empresas canadienses necesitan un mejor acceso a información sobre aranceles, normas de origen y condiciones comerciales para aprovechar eficazmente el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).



También propuso ampliar los programas de conexión directa entre empresas y mejorar la preparación de las visitas comerciales. Las misiones empresariales breves, asequibles y con procedimientos simplificados ayudarían a las compañías canadienses a explorar el mercado vietnamita de manera más eficaz.



Por su parte, Hawkins recomendó que las empresas comiencen por investigar el mercado, aprovechar la información disponible para evaluar las oportunidades y elaborar planes de negocio. Posteriormente, deberían establecer contactos a través de cámaras de comercio, representantes comerciales de Canadá y redes empresariales, además de participar en misiones de promoción comercial para conocer directamente el mercado.



Julie Nguyen afirmó que la comunidad empresarial y profesional vietnamita en Canadá puede desempeñar un papel de puente importante, gracias a su conocimiento de los idiomas, las culturas y las prácticas laborales de ambos países, lo que facilita la búsqueda de socios adecuados y la generación de confianza./.

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