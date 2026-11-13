Multimedia

Podcast

Actualidad: Vietnam y Japón abren una nueva etapa en su asociación estratégica

Vietnam y Japón acuerdan elevar su Asociación Estratégica Integral a un nuevo nivel, con mayor cooperación en inteligencia artificial, semiconductores, innovación, agricultura y formación de recursos humanos.

Seguir VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Velocidad1x

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 6 al 12 de noviembre de 2026.

· Vietnam y Japón acuerdan elevar su asociación estratégica a una nueva etapa

· Vietnam y Rusia buscan impulsar la cooperación parlamentaria

· Vietnam fija como meta un crecimiento económico de al menos el 10% en 2027

· Suma Vietnam dos nuevos patrimonios documentales reconocidos por la UNESCO

· Da Nang figura entre los 50 destinos recomendados por Lonely Planet para 2027

VNA
#noticias de Vietnam #Japón #Rusia #UNESCO #Da Nang

Integración internacional

Cultura iluminando el camino

Vietnam - Nueva era

Último Podcast