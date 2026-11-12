Cultura-Deporte

950 años de Quoc Tu Giam: un punto de encuentro de la diplomacia cultural de Vietnam

Con 950 años de historia, Quoc Tu Giam se consolida como un espacio de diplomacia cultural y proyección del poder blando de Vietnam.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, y su esposa visitan el Templo de la Literatura la mañana del 6 de octubre. (Foto: VNA)
El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, y su esposa visitan el Templo de la Literatura la mañana del 6 de octubre. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - “Me siento sumamente orgulloso, en mi calidad de presidente de Panamá, de visitar este sitio histórico, forjado sobre los valores culturales y educativos del gran pueblo vietnamita”, escribió el presidente panameño, José Raúl Mulino, en el libro de visitantes de Van Mieu-Quoc Tu Giam el 6 de octubre de 2026. Días después, la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, también expresó su impresión ante este símbolo de la tradición académica de Vietnam.

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El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, y su esposa firman el libro de visitas en el Templo de la Literatura. (Foto: VNA)



El atractivo de la profundidad histórica

Uno de los principales atractivos del recinto es su historia. Fundado en 1076, Quoc Tu Giam ha estado vinculado durante siglos a la educación y la formación de talentos. Su Jardín de las Estelas de los Doctores conserva 82 estelas con los nombres de 1.304 doctores que aprobaron los exámenes durante las dinastías Le y Mac. En 2011, este conjunto fue inscrito por la UNESCO en el Registro de la Memoria del Mundo.

Las estelas no solo honran a los graduados, sino que también reflejan la concepción vietnamita sobre la educación y el reconocimiento del talento. Durante su visita en enero de 2024, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, mostró especial interés por conocer la historia de los exámenes doctorales en la época monárquica.

Otro elemento atractivo es el carácter universal de los valores que representa: el respeto al conocimiento, el aprendizaje y los maestros. El representante de la UNESCO en Vietnam, Jonathan Wallace Baker, destacó que Quoc Tu Giam refleja la profunda valoración que la sociedad vietnamita concede a la educación y recuerda la estrecha relación entre conocimiento, talento y responsabilidad moral.

Además, su ambiente tranquilo y su arquitectura histórica ofrecen un espacio propicio para el diálogo, distinto del marco protocolario habitual de las reuniones diplomáticas.

Vietnam cuenta su historia a través de símbolos culturales

Vietnam adapta las actividades culturales a cada delegación. En mayo de 2025, durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa lo recibieron en el recinto. La música de la corte imperial de Hue, el recorrido por el pabellón Khue Van Cac y el Jardín de las Estelas de los Doctores, así como el toque del tambor Sam en el recinto Thai Hoc, contribuyeron a transmitir un mensaje de amistad y respeto por los valores culturales.

En junio de 2026, las esposas de los primeros ministros de Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia visitaron la exposición “Si tu” (Estudiantes), que presentó cerca de 950 historias de aprendizaje de jóvenes de todo el país. También participaron en actividades de pintura de sombreros cónicos, bordado y tejido de seda, acercándose a las tradiciones artesanales vietnamitas.

Estas experiencias muestran que la diplomacia cultural va más allá de presentar un monumento: permite a Vietnam contar su historia como una nación que valora la educación, reconoce el talento y está dispuesta a compartir su identidad con el mundo. Maricel Cohen de Mulino, esposa del presidente panameño, resumió sus impresiones con estas palabras: “Vietnam siempre estará en nuestros corazones”.

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El secretario general To Lam y su esposa, junto con el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, visitan el Templo de la Literatura (Hanoi, 26 de mayo de 2025). (Foto: VNA)


Del poder blando a la responsabilidad de dar continuidad

En un contexto internacional marcado por cambios y una creciente competencia por la influencia, Van Mieu-Quoc Tu Giam refleja la apuesta de Vietnam por una diplomacia cultural basada en los valores tradicionales, el respeto y el diálogo.

En una entrevista concedida el 11 de noviembre de 2026, durante la exposición fotográfica “Del patrimonio a la diplomacia cultural”, organizada por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y el Centro de Actividades Culturales y Científicas de Van Mieu-Quoc Tu Giam, Baker afirmó que el recinto es un símbolo educativo y cultural elegido por numerosos dirigentes internacionales. Su atractivo demuestra que el patrimonio vietnamita también contribuye a proyectar el poder blando del país.

El 2026 marca además el 950 aniversario de Quoc Tu Giam, los 80 años de la primera Conferencia Nacional de Cultura y cinco décadas de cooperación entre la UNESCO y Vietnam. Baker destacó la contribución vietnamita a los debates culturales internacionales, incluida su iniciativa de promover una Década Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible (2027-2036).

La tradición de valorar el aprendizaje también se refleja en las políticas actuales, como la Ley de Docentes de 2025, la Resolución No. 71-NQ/TW y la ampliación de las oportunidades educativas. Actualmente, seis ciudades vietnamitas forman parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

Para Baker, el patrimonio sólo permanece vivo cuando se integra en la vida cotidiana y permite a las nuevas generaciones conocer la historia, aprender de la tradición y aportar su propia creatividad.

Más de 950 años después de su fundación, el Quoc Tu Giam sigue transmitiendo los valores educativos y culturales de Vietnam, convirtiéndose tanto en un símbolo de identidad nacional como en un puente de entendimiento con la comunidad internacional./.

VNA
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