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950 años de Quoc Tu Giam: Vietnam preserva la memoria nacional a través de la fotografía

Más de 60 fotografías conmemoran los 950 años de Quoc Tu Giam y destacan el papel de Van Mieu en la promoción cultural de Vietnam.

Los visitantes aprenden sobre los valores históricos y culturales, así como la importancia diplomática de Van Mieu-Quoc Tu Giam, a través de fotografías documentales de la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)
Los visitantes aprenden sobre los valores históricos y culturales, así como la importancia diplomática de Van Mieu-Quoc Tu Giam, a través de fotografías documentales de la Agencia Vietnamita de Noticias. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en coordinación con el Centro de Actividades Culturales y Científicas de Van Mieu-Quoc Tu Giam, inauguró hoy la exposición fotográfica “Del patrimonio a la diplomacia cultural”, con motivo del 950.º aniversario de la fundación de la primera universidad de Vietnam, Quoc Tu Giam (1076-2026).

La muestra, instalada en el recinto de la Reliquia Nacional Especial Van Mieu-Quoc Tu Giam en Hanoi, reúne más de 60 obras seleccionadas del archivo fotográfico de la VNA.

A la ceremonia asistieron el viceministro de Relaciones Exteriores, Ngo Le Van; el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong; el subsecretario del Comité del Partido en Hanoi, Nguyen Van Phong; y el jefe de la representación de la UNESCO en Vietnam, Jonathan Wallace Baker, junto con investigadores, fotógrafos y representantes de distintos organismos.

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, destacó que los 950 años de Quoc Tu Giam reflejan la profundidad histórica y cultural de Vietnam. Fundado como primera institución nacional de educación superior, este lugar se ha convertido en un símbolo de la tradición de estudio, el respeto a los maestros y la valoración del talento y el conocimiento, valores que han inspirado a generaciones de vietnamitas.

Subrayó que estos principios no solo se conservan en la arquitectura y el espacio patrimonial, sino que también forman parte de la conciencia colectiva del pueblo vietnamita. Valorar el conocimiento significa valorar el futuro, mientras que desarrollar el talento humano constituye una base esencial para el progreso nacional.

La exposición recorre la trayectoria de un patrimonio preservado y transmitido a través de las generaciones, desde su función educativa hasta su papel actual como escenario de actividades diplomáticas. De este modo, Van Mieu-Quoc Tu Giam conecta la tradición con el presente y proyecta la cultura vietnamita hacia el mundo.

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Inauguración de la exposición. (Foto. VNA)


Por su parte, Nguyen Van Phong afirmó que el conjunto no solo constituye un patrimonio nacional, sino que también posee un valor universal. Sus 82 estelas doctorales están inscritas por la UNESCO en el Programa Memoria del Mundo. Por ello, consideró especialmente importante preservar y promover este legado para difundir internacionalmente la identidad cultural y la tradición vietnamita de valorar el talento.

A través de más de 60 fotografías, la muestra presenta acontecimientos históricos y actividades culturales, educativas y diplomáticas celebradas en el monumento. Entre las imágenes destacan la visita realizada en mayo de 2025 por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su esposa, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y su cónyuge; así como la ceremonia del té compartida en noviembre de 2024 por el presidente vietnamita, Luong Cuong, y el rey de Camboya, Norodom Sihamoni.

La exposición también refleja la diversidad de las actividades culturales del recinto, entre ellas las exhibiciones de caligrafía, los juegos tradicionales, los programas de educación patrimonial y las ceremonias de reconocimiento a jóvenes talentos. Las imágenes de estudiantes que descubren la tradición académica muestran la continuidad de estos valores entre las nuevas generaciones.

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La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, el subsecretario del Comité del Partido en Hanoi, Nguyen Van Phong, y otros delegados visitan la exposición. (Foto: VNA)


Vu Viet Trang señaló que, mediante la música tradicional y las historias sobre la tradición educativa, los visitantes pueden acercarse al alma y al carácter del pueblo vietnamita. En este sentido, el patrimonio constituye una fuente de poder blando que contribuye a fortalecer el entendimiento y los vínculos entre Vietnam y otros países.

Nguyen Van Phong valoró la contribución del archivo fotográfico de la VNA a la promoción de Van Mieu-Quoc Tu Giam y al enriquecimiento de sus bases de datos. Hanoi espera ampliar la cooperación con organismos y expertos para recopilar y conservar documentos, así como digitalizar los datos patrimoniales y facilitar su acceso al público nacional e internacional.

El Van Mieu (Templo de la Literatura) fue construido en 1070, mientras que el Quoc Tu Giam se fundó en 1076 como primera institución nacional de educación superior de Vietnam. Durante los 844 años de vigencia del sistema de exámenes imperiales, se celebraron 183 convocatorias de exámenes doctorales, en las que 2.898 personas obtuvieron los títulos de doctor y vice-doctor. Su legado histórico, cultural y educativo se refleja en la arquitectura, el espacio patrimonial y las 82 estelas doctorales.

La muestra contribuye así a poner en valor el archivo fotográfico nacional, preservar la memoria histórica y difundir el patrimonio cultural de Vietnam entre los amigos internacionales./.

VNA
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