950 años de Quoc Tu Giam: continuidad de la tradición educativa de Vietnam

Hanoi (VNA) - El Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de la Literatura-Quoc Tu Giam organizó en la mañana de hoy el espectáculo artístico “La luz de la estrella Khue: sabiduría y conocimiento”, en el complejo histórico de la universidad más antigua de Vietnam, en Hanoi.



El evento se organiza en el marco de la Semana de celebración del 950 aniversario de la fundación del recinto Quoc Tu Giam (1076-2026), que se desarrolla del 8 al 15 de noviembre.



El programa contó con la participación de 950 alumnos de distintos centros educativos de la ciudad. A través de imágenes evocadoras de los antiguos estudiantes del Quoc Tu Giam y de actuaciones de alumnos y artistas, el espectáculo recreó la trayectoria de la tradición educativa vietnamita, desde los antiguos exámenes imperiales hasta el espíritu de aprendizaje de la sociedad contemporánea.



Uno de los momentos más destacados fue la actuación conjunta de los 950 alumnos en el recinto del Templo de la Literatura-Quoc Tu Giam, símbolo de la tradición de respeto por el estudio y de la larga historia educativa de Vietnam.



En particular, dos alumnos destacados pronunciaron en representación de sus compañeros un compromiso solemne de seguir el ejemplo de sus antepasados, esforzarse en los estudios y en su formación personal, alcanzar la excelencia y contribuir al servicio del país. El acto tuvo lugar en la zona del Jardín de las Estelas de los Doctores y del pabellón Khue Van Cac.



Este programa contribuyó a ensalzar la tradición de respeto por el aprendizaje y por los maestros, al tiempo que reafirmó los valores perdurables de la educación vietnamita en el contexto moderno: situar al ser humano en el centro, el conocimiento como fundamento y la ética como raíz.



Más que una actividad artística dentro de la serie de eventos conmemorativos del 950 aniversario de Quoc Tu Giam, el programa transmitió un mensaje sobre la vitalidad perdurable de la tradición educativa vietnamita. Esta no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue siendo una fuente viva que nutre el carácter, la inteligencia y la aspiración de desarrollo sostenible del país, tanto en el presente como en el futuro.



A través de estas actividades conmemorativas, el legado cultural de Thang Long-Hanoi continúa difundiéndose en la vida contemporánea, contribuyendo a fortalecer la conciencia de las nuevas generaciones sobre las tradiciones educativas, la historia y la cultura nacionales./.

VNA