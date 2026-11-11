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Vietnam busca potenciar recursos de la comunidad de connacionales en Australia

Vietnam apuesta por los recursos de su comunidad en Australia y la cultura para impulsar el desarrollo nacional y fortalecer los vínculos bilaterales.

Cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh, en su viaje de trabajo al Territorio del Norte de Australia. (Foto: VNA)
Cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh, en su viaje de trabajo al Territorio del Norte de Australia. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Las representaciones vietnamitas en Australia están renovando sus actividades para aprovechar mejor los recursos de la comunidad connacional y el potencial de la cultura, en favor del desarrollo nacional y de las relaciones bilaterales, en el marco de la implementación de las resoluciones No. 23-NQ/TW sobre los vietnamitas en el extranjero y No. 80-NQ/TW sobre el desarrollo cultural.

En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh, destacó el potencial de la comunidad vietnamita en Australia Occidental y el Territorio del Norte, así como el papel de las nuevas generaciones y la cultura como puente entre ambos países.

Según el diplomático, el principal cambio introducido por la Resolución No. 23 es pasar de la movilización y atención de la comunidad a acompañarla, crear mecanismos y movilizar sus recursos. La comunidad vietnamita en estas dos regiones es joven y dinámica, con numerosos especialistas, ingenieros y empresarios que trabajan en sectores estratégicos como energía, minería, sanidad y agricultura de alta tecnología.

La ubicación de Darwin, puerta de entrada hacia Asia, y las conexiones aéreas directas entre Perth y Ciudad Ho Chi Minh también favorecen los intercambios. Gracias a su conocimiento de los idiomas y las culturas empresariales de ambos países, los vietnamitas residentes en la zona contribuyen a impulsar el comercio, la inversión y el intercambio de conocimientos.”Cuanto más éxito alcancen nuestros compatriotas en Australia, mayores serán sus posibilidades de contribuir a su tierra natal y a las relaciones bilaterales”, afirmó.

Pham Hai Anh resaltó asimismo el papel de los jóvenes. La creación de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en el Territorio del Norte (NOVAS), el 29 de septiembre de 2026, completó la red de asociaciones estudiantiles vietnamitas en todos los estados y territorios australianos. No obstante, consideró necesario dar a los jóvenes mayor autonomía para organizar actividades que respondan a sus necesidades de estudio, empleo, formación y emprendimiento.

También subrayó la importancia de preservar el idioma vietnamita entre las generaciones nacidas y criadas en Australia mediante clases de fin de semana, programas de retorno a las raíces y actividades culturales infantiles. A su juicio, cualquier contribución al país de origen, desde un proyecto de investigación hasta la difusión de historias sobre Vietnam en las redes sociales, puede generar un impacto positivo.

Por su parte, la Resolución No. 80 abre nuevas oportunidades para promover la cultura como recurso endógeno y fuente de poder blando. En este sentido, el Festival de Faroles y Linternas Flotantes de Darwin atrajo este año a unas 5.000 personas, mientras que el Día de la Cultura de Vietnam 2026, celebrado en Perth bajo el lema “Colores de la Patria”, reunió a cerca de 4.000 asistentes. La creciente participación de australianos, turistas internacionales y representantes locales demuestra que estas actividades están trascendiendo el ámbito comunitario para integrarse en la vida multicultural del país.

Para ampliar su impacto, el cónsul general propuso consolidar la identidad de estos eventos, celebrarlos anualmente y estrechar la cooperación con autoridades, escuelas e instituciones culturales australianas, además de vincular la cultura con el turismo, la economía y la educación.

Asimismo, valoró el trabajo de las asociaciones vietnamitas en ambas regiones y expresó su confianza en que seguirán contribuyendo a preservar la identidad nacional y fortalecer la comunidad.

Pham Hai Anh afirmó que cada vietnamita en Australia puede convertirse en un “embajador cultural”, contribuyendo a proyectar una imagen de Vietnam tradicional, dinámico y moderno. La representación diplomática en Perth continuará conectando a la comunidad con los recursos nacionales y los socios locales, en beneficio del país y de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia./.

VNA
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