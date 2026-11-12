Cultura-Deporte

Templo de la Literatura acerca la historia al público con nuevas experiencias

El Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) incorpora recorridos interactivos, publicaciones y tecnología 3D para acercar su historia y valores culturales al público.

Visitantes jóvenes en el Templo de la Literatura. (Fuente: VNA)
Visitantes jóvenes en el Templo de la Literatura. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) renueva sus actividades experienciales e incorpora nuevos recursos informativos y tecnológicos para acercar la historia y los valores culturales del patrimonio al público, especialmente a las generaciones jóvenes.

Estas iniciativas responden a las orientaciones de la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, que destaca el papel de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en este ámbito.

En lugar de limitarse a consultar paneles informativos o escuchar explicaciones de los guías, los visitantes tienen cada vez más oportunidades de explorar activamente el recinto mediante actividades interactivas, experiencias directas y recursos visuales. Estos nuevos enfoques enriquecen la visita y acercan los valores históricos y culturales al público.

Acercar la historia mediante experiencias interactivas
Una de las iniciativas consiste en organizar actividades vivenciales vinculadas a recorridos para descubrir la historia del sitio patrimonial. A través del pasaporte de experiencias "Ruta de la Educación Nacional – Huellas del conocimiento", los participantes exploran distintos puntos de interés mediante tareas, preguntas y desafíos.

Completar cada etapa, recopilar sellos y conocer información en las diferentes paradas hace que la visita sea más dinámica y tenga objetivos concretos. Otras actividades recrean la historia mediante juegos de rol e interacciones.

El programa "Encuentro con personalidades ilustres" ofrece a los participantes la oportunidad de conocer las historias de personajes destacados y doctores laureados en un espacio vinculado a la tradición educativa del país. De este modo, los personajes y acontecimientos del pasado se presentan de forma más cercana, accesible y fácil de recordar.

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La experiencia del registro «Encuentro con personalidades ilustres» ofrece momentos interesantes a los visitantes. (Fuente: VNA)



Además de fomentar la interactividad, la organización de las visitas busca dar mayor autonomía a los visitantes para elegir los contenidos y el ritmo de su recorrido.

Al poder seleccionar los puntos de parada, el tiempo de visita y los contenidos de su interés, los visitantes convierten el recorrido por el sitio patrimonial en una experiencia de interacción, aprendizaje y descubrimiento, en lugar de limitarse a recibir información de manera unilateral.

Publicaciones y tecnología para presentar el patrimonio
El sistema de información del sitio patrimonial debe ofrecerse de forma visual, clara y accesible para facilitar la exploración independiente de los visitantes. Además de los paneles informativos, el Templo de la Literatura presta especial atención a las herramientas de orientación que permiten planificar los recorridos, localizar las obras y acceder a la información necesaria.

El 3 de noviembre, el Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de la Literatura, en coordinación con la Embajada de Francia en Vietnam, el Instituto Francés en el país y la Universidad de Arquitectura de Hanoi, presentó dos nuevas publicaciones: un mapa y un folleto para visitantes.

El mapa refleja la distribución del recinto, la ubicación de las obras y los principales puntos de interés, lo que ayuda a los visitantes a orientarse, elegir las rutas más adecuadas y planificar su recorrido.

Por su parte, el folleto ofrece información general sobre la historia del sitio, su arquitectura, sus personajes históricos y sus principales valores culturales y educativos.

Ambas publicaciones se complementan: facilitan la orientación en el recinto y proporcionan información básica para comprender mejor el patrimonio. El mapa está disponible en tres idiomas –vietnamita, inglés y francés– para atender a distintos grupos de visitantes nacionales e internacionales. Se trata del resultado de la cooperación entre instituciones vietnamitas y francesas en la investigación y el diseño de itinerarios patrimoniales.

Eric Soulier, consejero de Cooperación y Actividad Cultural de la Embajada de Francia y director del Instituto Francés en Vietnam, señaló que esta iniciativa forma parte de la cooperación a largo plazo entre Francia y el Templo de la Literatura.

Según explicó, la elaboración de itinerarios ayuda a los visitantes a comprender mejor los lugares que recorren, mientras que el uso de tres idiomas facilita el acceso al patrimonio.

Junto con los recursos visuales, la tecnología digital amplía las posibilidades de transmitir contenidos históricos mediante imágenes y sonidos. El Templo de la Literatura ya ha incorporado proyecciones de mapeo tridimensional (3D Mapping), que acercan al público las historias del recinto mediante presentaciones dinámicas y atractivas.

Al evaluar estas innovaciones, el doctor Nguyen Viet Chuc, exjefe de la Comisión de Cultura, Educación, Juventud, Adolescencia e Infancia de la Asamblea Nacional, consideró que la incorporación de mapas, folletos y nuevas tecnologías al servicio de los visitantes constituye una medida práctica y oportuna.

El Templo de la Literatura es una reliquia de especial importancia nacional, vinculada a la formación y el desarrollo del sistema educativo de Vietnam y que en el pasado fue uno de los principales centros de formación de talentos del país. Por ello, la renovación de los métodos de presentación debe orientarse a ayudar al público a comprender mejor los valores históricos, culturales y educativos que se conservan en este lugar.

No obstante, Nguyen Viet Chuc subrayó que la tecnología debe considerarse una herramienta de apoyo y no puede sustituir por completo la experiencia presencial. Las modalidades de presentación a distancia permiten que quienes no tienen la posibilidad de visitar el sitio conozcan sus valores culturales. Sin embargo, observar directamente las obras y los objetos, así como experimentar el espacio histórico, sigue ofreciendo una experiencia diferente.

Renovar la manera de difundir las historias del patrimonio no consiste simplemente en incorporar actividades experienciales o aplicar nuevas tecnologías, sino, sobre todo, en crear formas de acercamiento adecuadas que permitan al público explorar y apreciar activamente estos valores. De este modo, la riqueza histórica y cultural del Templo de la Literatura y su tradición de amor por el estudio seguirán difundiéndose en la vida contemporánea./.

VNA
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