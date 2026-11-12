Vietnam promueve su cultura tradicional entre amigos internacionales en Egipto

El Cairo (VNA) - La Embajada de Vietnam en Egipto organizó el 11 de noviembre, por primera vez, una Jornada de la Cultura Vietnamita, en vísperas del Día de la Cultura Vietnamita, que se celebra el 24 de noviembre, y en consonancia con el espíritu de la Resolución No. 80 del Buró Político del Partido Comunista de la nación indochina.



El evento permitió a amigos internacionales en El Cairo descubrir y experimentar diferentes expresiones de la cultura tradicional vietnamita, entre ellas la elaboración artesanal de libélulas de bambú y la gastronomía, con platos emblemáticos como el pho y los rollitos de primavera fritos.



Uno de los momentos más destacados fue la presentación y el taller de elaboración de libélulas de bambú, juguetes populares y productos de la artesanía tradicional vietnamita. Vu Hong Nga, esposa del embajador vietnamita en la capital egipcia, Nguyen Nam Duong, explicó a los invitados las distintas etapas de su fabricación mediante un vídeo en el que un artesano vietnamita mostraba las técnicas de elaboración.



Para que los participantes pudieran experimentar directamente esta actividad artesanal, la Embajada preparó y trasladó desde Vietnam varios kits de libélulas de bambú, acompañados de rotuladores de colores. Bajo la orientación de Vu Hong Nga, los invitados disfrutaron coloreando y decorando las distintas partes de las libélulas antes de ensamblarlas.



Helen Lynch, presidenta del Club de Esposas de Embajadores en El Cairo, agradeció a la Embajada vietnamita la oportunidad de descubrir una faceta singular de la cultura del país.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), recordó su visita al casco antiguo de Hoi An, que la cautivó por su ambiente tranquilo, sus calles antiguas, farolillos, artesanía tradicional, hermosas playas y, sobre todo, la hospitalidad de sus habitantes. Asimismo, expresó su afecto por Vietnam, su pueblo y su cultura.



Los asistentes también pudieron degustar diversas especialidades vietnamitas, entre ellas el pho (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo) y los rollitos de primavera fritos, preparados con la colaboración del personal de la Embajada y las esposas de los diplomáticos.



Vesna, esposa del embajador de Serbia en Egipto, comentó que había probado el pho en varias ocasiones, especialmente en restaurantes vietnamitas de Estados Unidos. Valoró esta nueva oportunidad de degustar el emblemático plato, al que considera la mejor sopa del mundo.



El embajador Nguyen Nam Duong afirmó que, en los próximos años, la Embajada en El Cairo continuará organizando esta jornada cultural con temáticas y actividades cada vez más variadas y atractivas, con el objetivo de promover ampliamente la imagen del país, su pueblo y su cultura entre los amigos internacionales.



Esta primera edición constituyó así un espacio de intercambio entre Vietnam y sus amigos internacionales, a la par que contribuyó a difundir el patrimonio cultural tradicional vietnamita mediante experiencias directas, dinámicas y cercanas./.





VNA