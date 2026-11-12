Vietnam apuesta por la estabilidad macroeconómica para impulsar un crecimiento sostenible

Hanoi (VNA) – Mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y movilizar eficazmente los recursos para impulsar un crecimiento sostenible son las principales prioridades del Gobierno vietnamita de cara a 2027, afirmó el primer ministro Le Minh Hung durante la sesión de interpelaciones del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, al destacar la determinación del Ejecutivo de alcanzar un crecimiento económico del 10% o superior el próximo año.



Control de la inflación y fortalecimiento de los fundamentos macroeconómicos



Al presentar su informe ante la Asamblea Nacional, el premier señaló que el Gobierno considera prioritarios el control de la inflación, la estabilidad del valor de la moneda y el fortalecimiento de los fundamentos macroeconómicos. Estos objetivos constituyen la base para promover un crecimiento rápido y sostenible, garantizar el progreso y la equidad sociales y mejorar las condiciones de vida de la población.



En los últimos tiempos, el Gobierno ha aplicado diversas medidas para reducir los costos de producción y aliviar la carga financiera de ciudadanos y empresas, entre ellas exenciones, reducciones y aplazamientos fiscales, una rebaja del 2% en las tarifas eléctricas y una reducción del 30% del impuesto sobre la renta para empresas y hogares comerciales durante el periodo 2026-2027. El importe total de las exenciones y reducciones fiscales previstas para 2026 asciende a unos 10.020 millones de dólares.



La política monetaria se ha aplicado de manera flexible y coordinada, contribuyendo a estabilizar el tipo de cambio y reducir entre 1,5 y 2 puntos porcentuales los tipos de interés de los préstamos destinados a la producción, las actividades empresariales y los sectores prioritarios. Asimismo, el Gobierno ha reforzado el control de los precios de los bienes y servicios esenciales y ha decidido mantener sin cambios las tarifas sanitarias durante 2026. Gracias a estas medidas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento medio del 4,57% en los primeros 10 meses del año, pese al encarecimiento de la energía y las materias primas en los mercados internacionales.



Paralelamente, las medidas para impulsar la inversión pública, atraer capital, reformar los procedimientos administrativos y resolver las dificultades de las empresas han contribuido a mantener el dinamismo económico. A finales de septiembre de 2026, la inversión total de la sociedad alcanzó los 121.380 millones de dólares, un 15,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos presupuestarios del Estado durante los primeros 10 meses se estimaron en 95.230 millones de dólares, un incremento del 11%, mientras que el desembolso de la inversión pública llegó a cerca de 27.650 millones de dólares, equivalente a más del 74% del plan anual.



La inversión extranjera directa (IED) también registró resultados positivos. El capital registrado alcanzó los 54.850 millones de dólares, un aumento del 74%, mientras que la inversión efectivamente desembolsada sumó 24.080 millones de dólares, un 13,1% más. Por primera vez, el comercio exterior de Vietnam superó el billón de dólares. El primer ministro destacó que estos resultados reflejan el crecimiento de la economía sobre una base macroeconómica estable. Además, durante los primeros 10 meses del año, el Gobierno destinó aproximadamente 22.560 millones de dólares del gasto corriente a los sectores de salud, educación y bienestar social.

El primer ministro Le Minh Hung habla en la cita (Fuente: VNA)





Movilizar al máximo los recursos para el crecimiento



El premier reafirmó la determinación del Gobierno de lograr un crecimiento económico superior al 10% en 2026 y mantener la inflación en torno al 4,5%, creando así las condiciones necesarias para alcanzar un crecimiento del 10% en 2027 y cumplir los objetivos del periodo 2026-2030.



Para ello, se estima que la inversión total de la sociedad deberá representar entre el 36% y el 38% del PIB en 2027, equivalente a entre 234.160 y 249.780 millones de dólares. De esta cantidad, la inversión pública destinada al desarrollo se situaría en torno a 68.690 millones de dólares, lo que representa entre el 27% y el 29% del total.



Entre las principales medidas para movilizar recursos figuran el aumento de los ingresos presupuestarios, la racionalización del gasto corriente, el impulso de la inversión pública, la emisión de bonos, la captación de créditos y financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), así como la promoción de la inversión de las empresas estatales, el capital privado y la IED. El Gobierno también buscará desarrollar mercados de capitales a medio y largo plazo y atraer fondos internacionales e inversiones extranjeras indirectas estables.



Además de movilizar capital, el Ejecutivo priorizará el aumento de la productividad, la calidad y la competitividad de la economía, con especial atención a la industria, la agricultura, el comercio y los servicios. Estas prioridades estarán vinculadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. Asimismo, se reforzará la cooperación entre el Estado, las empresas, los institutos de investigación y las universidades para impulsar la aplicación comercial de los resultados científicos.



El premier subrayó que el Gobierno continuará gestionando de forma flexible las políticas macroeconómicas, garantizando el suministro de combustibles, electricidad y bienes esenciales, controlando los precios y preparando medidas para responder oportunamente a las fluctuaciones económicas.



Por último, destacó que el desarrollo económico debe ir acompañado del progreso y la equidad sociales, situando a las personas en el centro de las políticas y garantizando que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de los frutos del crecimiento. En este sentido, el Gobierno seguirá priorizando la educación, la salud, la cultura, el bienestar social, la prevención de desastres naturales, la adaptación al cambio climático y el desarrollo de las infraestructuras rurales./.