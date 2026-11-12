La satisfacción ciudadana, eje de la transformación digital en Vietnam

Hanoi (VNA) – Vietnam está impulsando la transformación digital con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos y responder mejor a las necesidades de la población, según afirmó el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, durante las interpelaciones celebradas hoy en el marco del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.



Abordar los obstáculos a la transformación digital



Al responder a las preguntas sobre las dificultades para impulsar la transformación digital en las zonas remotas y de difícil acceso, el ministro Vu Hai Quan señaló cinco problemas principales: la falta de equipos y ordenadores adecuados, las deficiencias de cobertura y conectividad, la proliferación de plataformas de software que se solapan, la falta de interoperabilidad entre las bases de datos y las limitaciones de los ciudadanos y funcionarios locales para acceder y utilizar las tecnologías digitales.



El ministro subrayó que estas dificultades no deben convertirse en un motivo para frenar el proceso. Como ejemplo, mencionó la integración de los datos de los abonados telefónicos en la Base de Datos Nacional. De los aproximadamente 115 millones de abonados, unos 102 millones ya han sido identificados y sus datos sincronizados. Esta medida ha contribuido a reducir más de un 60% las llamadas fraudulentas, así como los mensajes no deseados. Según Vu Hai Quan, el objetivo último de la transformación digital es mejorar el servicio a la población, y su principal indicador de éxito debe ser la satisfacción ciudadana.



Para solucionar los problemas de cobertura en aldeas y localidades remotas, el Fondo de Servicios de Telecomunicaciones de Servicio Universal financia la instalación de equipos de transmisión, facilita dispositivos terminales y ayuda a los ciudadanos a acceder a servicios de telecomunicaciones, en gran medida de forma gratuita.



Según el ministro, la cobertura en las localidades afectadas está prácticamente resuelta. En cuanto a Starlink, si el período de prueba de seis meses demuestra su eficacia, el Ministerio propondrá al Gobierno mantener la financiación para extender el servicio a las zonas especialmente desfavorecidas.



En materia de economía digital, el ministro explicó que su cartera está centrando sus esfuerzos en ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a incorporar tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA) para mejorar la productividad y la calidad de sus productos y servicios. El Fondo Nacional para la Innovación Tecnológica (NATIF) ha puesto en marcha un programa piloto en cuatro localidades para subvencionar los intereses de los préstamos destinados a la renovación tecnológica. Paralelamente, el Ministerio impulsa programas de formación para empresas y hogares dedicados a actividades comerciales, con el objetivo de reforzar sus competencias digitales.



El ministro insistió en que las empresas deben ocupar un lugar central en la innovación tecnológica y que las políticas de apoyo deben responder a sus necesidades reales.



En cuanto a las firmas digitales, Vietnam cuenta con más de 30 millones, pero su utilización efectiva en las transacciones sigue siendo limitada. Para revertir esta situación, el Ministerio promoverá su aceptación y uso tanto en los organismos públicos como en las empresas. Como primer paso, aplicará esta herramienta en sus propios procedimientos administrativos y actividades habituales.



Respecto a la acumulación de solicitudes de registro de propiedad industrial, Vu Hai Quan reconoció que el volumen de expedientes aumentó considerablemente tras la promulgación de la Resolución 57-NQ/TW. Para agilizar su tramitación, el Ministerio acelerará la digitalización de los procedimientos, ampliará la cooperación internacional y reforzará las instrucciones a la Oficina de Propiedad Intelectual de Vietnam para resolver los expedientes pendientes. El ministro destacó que la protección de las patentes y los derechos de autor es una condición esencial para comercializar los resultados de la investigación científica y tecnológica.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, habla en la cita (Fuente: VNA)





Mejorar la eficacia de la innovación y gestionar los riesgos de la IA

Para medir la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación al desarrollo económico, el Ministerio ha elaborado un sistema de 46 indicadores agrupados en cuatro categorías: insumos, resultados, eficiencia y efectos de difusión. Hasta la fecha, se han recopilado datos para 28 indicadores y se prevé realizar una evaluación piloto a principios de 2027.



Sobre los mecanismos de prueba controlados (sandboxes), el ministro destacó que constituyen una herramienta clave para experimentar con nuevas tecnologías y modelos de negocio cuando la legislación todavía no ofrece disposiciones suficientemente claras. Su aplicación exige definir con precisión el ámbito, el lugar y el plazo de las pruebas, las entidades participantes y las responsabilidades de cada parte, además de garantizar la coordinación entre los ministerios y organismos competentes.



Ante el riesgo de que los estudiantes se vuelvan excesivamente dependientes de la IA, Vu Hai Quan consideró necesario limitar el uso de estas herramientas entre los niños de menor edad para evitar que perjudiquen su capacidad de pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje autónomo. Asimismo, señaló que el Ministerio ya dispone de un marco para clasificar los sistemas de IA según su nivel de riesgo.



En relación con el uso de la IA para crear contenidos falsos (deepfakes), como imágenes y voces manipuladas con fines fraudulentos, el ministro indicó que la legislación establece responsabilidades para los desarrolladores, las organizaciones que introducen estas plataformas en Vietnam y los usuarios. Además, los contenidos generados por IA deben llevar una etiqueta identificativa, cuyo incumplimiento constituye una infracción. Junto con las medidas legales y tecnológicas, el ministro destacó la importancia del acompañamiento familiar y de la comunicación entre padres e hijos para ayudar a los menores a identificar y prevenir los riesgos asociados a esta tecnología./.