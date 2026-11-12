Empresa vietnamita participa en la transformación digital de Camboya

Phnom Penh (VNA) - El Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de Camboya, la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) y la empresa Viettel en Camboya (Metfone) firmaron un acuerdo tripartito para fortalecer la cooperación y acelerar la transformación digital en el sector de la educación superior del país.



El documento fue suscrito el 11 de noviembre por el viceprimer ministro y titular del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes, Hang Chuon Naron; el rector de la AUF, Slim Khalbous; y el director general de Metfone, Cao Manh Duc.



La firma tuvo lugar en el marco del primer Foro de Ciencias de la Francofonía de Asia-Pacífico (CSFAP), celebrado del 10 al 12 de noviembre en el Instituto Tecnológico de Camboya, bajo el lema “Ciencia y Francofonía por la paz y la estabilidad sostenible”.



El acuerdo establece un marco de cooperación para modernizar la educación superior mediante la gobernanza digital, la enseñanza digital, las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y el fortalecimiento de capacidades a través de la formación y el intercambio de conocimientos. También busca ampliar las oportunidades de prácticas profesionales, empleo y becas para los estudiantes.



Las tres partes centrarán su cooperación en cuatro ámbitos principales. El primero consiste en modernizar la gobernanza digital mediante la digitalización de documentos y procedimientos administrativos, los procesos de admisión y gestión estudiantil, así como el desarrollo y la aplicación de sistemas de gestión de información en los centros de educación superior.



El segundo se orienta a promover la enseñanza digital y las aplicaciones de IA mediante la digitalización de materiales didácticos y recursos de aprendizaje, el desarrollo de plataformas de formación en línea y el uso de la IA para apoyar la toma de decisiones, supervisar el rendimiento académico y orientar el aprendizaje de los estudiantes.



El tercer ámbito comprende la formación y el intercambio de conocimientos, especialmente en telecomunicaciones, tecnologías de la información e IA, dirigidos a docentes, personal administrativo y estudiantes.



El cuarto busca ampliar las oportunidades de prácticas profesionales, empleo y becas mediante la conexión de estudiantes cualificados con plazas de prácticas y oportunidades laborales, el desarrollo de programas de becas para atraer y formar jóvenes talentos, y la prestación de orientación profesional y apoyo al desarrollo de competencias a través de centros de empleo de las instituciones de educación superior francófonas.



Se espera que esta asociación contribuya a mejorar la calidad y la eficiencia de la gestión educativa, la enseñanza y el aprendizaje, además de dotar a los estudiantes y graduados camboyanos de los conocimientos y las competencias tecnológicas necesarios para adaptarse a los rápidos avances tecnológicos y a las cambiantes exigencias del mercado laboral./.





VNA