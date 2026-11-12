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Vietnam apuesta por avanzar gradualmente hacia dominio de tecnologías centrales

La Asamblea Nacional de Vietnam debate el dominio de tecnologías estratégicas, la gobernanza de la inteligencia artificial y la seguridad de los datos, mientras el Gobierno impulsa la transformación digital, el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales y la modernización de la gestión pública.

Un vehículo aéreo no tripulado (Foto ilustrativa: VNA)
Un vehículo aéreo no tripulado (Foto ilustrativa: VNA)

Hanoi (VNA) - El dominio de tecnologías centrales y el desarrollo de tecnologías estratégicas, especialmente los vehículos aéreos no tripulados (UAV), los materiales avanzados y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), centraron las interpelaciones de los diputados de la Asamblea Nacional al ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vu Hai Quan, durante una sesión efectuada esta mañana.

Gobernanza de la IA y seguridad de los datos

La diputada Ma Thi Thuy, de la provincia de Tuyen Quang, señaló que la tecnología ofrece grandes oportunidades para el desarrollo económico y la gobernanza nacional, pero también plantea desafíos relacionados con la seguridad de los datos, la privacidad, la fiabilidad de la información, la responsabilidad jurídica y la garantía de la igualdad en el acceso tecnológico.

En respuesta, Vu Hai Quan informó de que Vietnam ya ha promulgado la Ley de Inteligencia Artificial, que presta especial atención a la seguridad de los datos y al control de riesgos. La explotación de información en los sistemas de IA debe cumplir la legislación y garantizar la seguridad, mientras que los datos deben gestionarse según su naturaleza y nivel de sensibilidad.

Para facilitar el acceso de las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables a las tecnologías digitales, destacó tres condiciones: infraestructura de conectividad, dispositivos adecuados y difusión de conocimientos para fortalecer las competencias digitales. Estas medidas permitirán que todos los ciudadanos participen en la transformación digital y se beneficien de sus resultados.

Avanzar paso a paso en el dominio tecnológico

Sobre las tecnologías de materiales, los UAV y la robótica, Vu Hai Quan explicó que la capacidad nacional debe evaluarse en cada etapa de investigación, desarrollo y fabricación.

Como ejemplo, mencionó los chips semiconductores para la tecnología 5G. Vietnam ya cuenta con capacidad de diseño, pero todavía depende del exterior para su fabricación. Aunque ha dominado algunas fases, aún no puede desarrollar autónomamente todo el proceso, especialmente las etapas que requieren tecnologías avanzadas de materiales y fabricación.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha definido dos orientaciones: concentrarse en tecnologías que puedan asimilarse y aplicarse de inmediato para contribuir al desarrollo socioeconómico, e invertir en investigación y desarrollo de tecnologías que requieren plazos más largos.

En cuanto a los UAV, el ministro señaló que estos sistemas integran disciplinas como los semiconductores, la transmisión y recepción de señales, la mecánica y los materiales. Por ello, es necesario dividir el proceso en ámbitos específicos y asignar tareas para dominar cada componente, en lugar de intentar desarrollar simultáneamente todo el sistema.

Los ciudadanos no deben declarar nuevamente los datos disponibles

Respecto a la transformación digital de la gestión estatal, Vu Hai Quan identificó dificultades relacionadas con la falta de interconexión entre sistemas, procedimientos no uniformes, datos insuficientes, limitaciones de equipos y redes, y competencias digitales todavía insuficientes.

Dijo que su cartera ha identificado cerca de 30 problemas que afectan a los funcionarios comunales. La fase piloto para su resolución concluirá en diciembre de 2026 y su aplicación nacional está prevista para principios de 2027.

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El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, responde a las preguntas y brinda explicaciones sobre temas relacionados. (Foto: VNA)

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, informó de que se han conectado nueve de las 12 bases de datos esenciales y 80 de las 104 sectoriales. La base nacional de datos de población está vinculada con 17 ministerios y sectores y las 34 localidades del país. Ha procesado 2,77 mil millones de consultas, con un ahorro estimado de 8,5 billones de dongs (328 millones de dólares) para el presupuesto estatal.

Mientras, la plataforma de identificación ciudadana VNeID cuenta con más de 86,4 millones de cuentas y 85 funcionalidades. El Ministerio de Seguridad Pública prevé completar todo el sistema de datos durante el segundo trimestre de 2027.

Luong Tam Quang subrayó el principio de “declarar una sola vez y utilizar múltiples veces”: cuando la administración ya dispone de información, no debe exigirla nuevamente a los ciudadanos./.

VNA
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