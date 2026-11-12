Vietnam prepara cinco billones de dongs para crear Fondo Nacional de Vivienda

Hanoi (VNA) - El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, informó que se han preparado 5 billones de dongs (192,3 millones de dólarese) de capital estatutario para la creación del Fondo Nacional de Vivienda, cuyo monto podría duplicarse tras tres años de funcionamiento.



Durante la sesión de interpelaciones ante la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, el titular de la cartera señaló que el mencionado proyecto está incluido en el Plan de Inversión Pública a Mediano Plazo para el período 2026-2030.



Según el ministro, promover el desarrollo de viviendas a precios asequibles y garantizar que la población pueda acceder a una vivienda digna constituye una política de carácter humanitario y una responsabilidad del Estado.



Sobre la base de la Resolución No. 201/2025/QH15 de la Asamblea Nacional y el Decreto No. 302/2025/ND-CP del Gobierno, el Fondo Nacional de Vivienda se organizará tanto a nivel central como local, con el objetivo de impulsar el desarrollo de viviendas sociales.



Actualmente, el Ministerio de Finanzas continúa evaluando la necesidad de establecer este fondo y preparando las directrices sobre sus mecanismos financieros, a fin de ponerlos en práctica inmediatamente después de su constitución.



Por su parte, el ministro de Construcción, Tran Hong Minh, ofreció explicaciones sobre el ritmo de desembolso de la inversión pública y las deficiencias en los procedimientos de licitación.



Hong Minh indicó que, hasta finales de octubre, el desembolso de los fondos de inversión pública alcanzó aproximadamente el 74%, una tasa superior a la registrada en el mismo período del año anterior.



No obstante, algunas localidades siguen registrando un ritmo lento de desembolso debido a dificultades relacionadas con la liberación de terrenos, las fluctuaciones de los precios, la escasez de materiales y mano de obra, así como las condiciones meteorológicas adversas. A ello se suman las deficiencias en la gestión y ejecución de los proyectos por parte de algunas entidades inversoras.



En cuanto a las licitaciones, el ministro señaló que algunos consorcios presentan ofertas con precios anormalmente bajos, lo que puede afectar a la calidad y al calendario de ejecución de las obras.



Reconoció que determinadas empresas han conseguido adjudicarse numerosos proyectos gracias a la capacidad conjunta de los consorcios, pese a que sus propias capacidades no cumplen los requisitos exigidos.



También advirtió sobre la práctica de transferir contratos a terceros y subcontratar trabajos a pequeñas empresas, lo que dificulta el control de la calidad y la atribución de responsabilidades durante la ejecución de las obras.



La actual Ley de Licitaciones establece un proceso de evaluación riguroso en lo que respecta a la capacidad financiera, la maquinaria y el equipo de construcción, así como los recursos humanos, por eso, si se produce una subcontratación, la responsabilidad del contratista deberá ser examinada y abordada de conformidad con la ley, enfatizó.



El ministro también subrayó la responsabilidad de las entidades inversoras en el control de los plazos, la calidad y la capacidad de los contratistas.



Asimismo, señaló que el Ministerio de Construcción coordinará la revisión y formulación de propuestas para perfeccionar las disposiciones que orientan la aplicación de la Ley de Licitaciones, con el fin de garantizar procesos de selección de contratistas públicos, transparentes y conformes con la normativa, así como mejorar la eficiencia en el uso de los fondos de inversión./.

VNA