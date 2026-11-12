Ciudad de Da Nang acelera digitalización de servicios sanitarios

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Da Nang está impulsando la digitalización de los procesos de consulta y tratamiento médicos para reducir el uso de documentos en papel, simplificar los trámites y facilitar el acceso de la población a los servicios sanitarios.



Según el sector sanitario municipal, a principios de septiembre de 2026, el 100% de los hospitales de la ciudad había anunciado la implantación de historias clínicas electrónicas. De acuerdo con el Plan No. 212/KH-UBND, del 29 de abril de 2026, todos los centros de consulta y tratamiento médicos deberán completar este proceso antes de finales de año.



Los hospitales dependientes del Departamento de Salud dejaron de utilizar historias clínicas en papel desde el 1 de noviembre de 2026, mientras que los centros dependientes de ministerios y organismos centrales, así como los hospitales privados, lo harán a partir del 1 de enero de 2027.



La ciudad también promueve la conexión de los datos de atención médica del seguro de salud y de los documentos de derivación entre establecimientos sanitarios.



Varios hospitales ya ofrecen servicios digitales. El Hospital de Da Nang dispone de terminales de autoservicio que permiten registrarse mediante el documento de identidad con chip o una cuenta VNeID de nivel 2. Por su parte, el Centro Médico de Hai Chau ha incorporado un sistema de historias clínicas electrónicas que integra los datos de los pacientes, los resultados de consultas y análisis, y la información sobre tratamientos.



En el sector privado, el Hospital General Gia Dinh puso en marcha el 11 de noviembre la aplicación FAMILY Hospital, que permite consultar los turnos de espera, localizar las consultas y salas de análisis y acceder a los resultados desde el teléfono móvil. La herramienta también orienta a los pacientes sobre los pasos siguientes y, para determinadas pruebas, sugiere las áreas con menos personas en espera. Asimismo, el centro ha iniciado la reducción de documentos impresos en sus procesos de atención.



La aplicación, desarrollada sobre la base del sistema de historias clínicas electrónicas del hospital, permite registrar síntomas, antecedentes médicos y preguntas antes de la consulta, así como revisar los resultados actualizados y enviar dudas posteriormente.



Tran Quan, subdirector de Tecnología de la Información del hospital, señaló que esta herramienta responde a dificultades habituales de los pacientes, como conocer los tiempos de espera, localizar las salas y conservar los documentos. Su incorporación también reduce las tareas administrativas del personal sanitario, permitiéndole concentrarse en su labor profesional.



Los pacientes valoran especialmente la posibilidad de seguir los turnos y consultar los resultados sin necesidad de conservar copias impresas. Para quienes llegan desde otras provincias de la región central, estas funciones facilitan los desplazamientos dentro del hospital y evitan regresar únicamente para recoger resultados.



La Resolución No.72-NQ/TW, del 9 de septiembre de 2025, del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, establece la necesidad de garantizar el funcionamiento eficaz de las historias clínicas electrónicas, los registros electrónicos de salud y las recetas electrónicas, así como conectar los datos para realizar un seguimiento de la salud de la población a largo plazo./.





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