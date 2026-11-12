Ciudad Ho Chi Minh acelera los chequeos médicos para toda la población

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Más de 9,53 millones de habitantes de Ciudad Ho Chi Minh, equivalentes al 74,6% de la población, han recibido exámenes médicos, pruebas de detección o actualizado sus datos sanitarios, mientras la urbe acelera los esfuerzos para alcanzar una cobertura total antes de finalizar 2026.



Según Tang Chi Thuong, director del Departamento municipal de Salud, el programa no sólo permite examinar a la población, sino también recopilar datos para mejorar la gestión, la prevención y la atención sanitaria. Los resultados se transferirán a las estaciones sanitarias y los equipos de atención comunitaria, que realizarán el seguimiento de las personas con factores de alto riesgo o enfermedades detectadas.



Este modelo busca pasar de los reconocimientos masivos a una gestión sanitaria proactiva y continua, en consonancia con la Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político, que prioriza la prevención frente al tratamiento.



Hasta el 9 de noviembre, siete localidades registraban una cobertura inferior al 50%: los barrios de Binh Tri Dong, An Nhon, An Lac, Cau Ong Lanh y Phu Thanh, y las comunas de Thuong Tan y Binh Hung. Las autoridades les han pedido revisar los datos de cada grupo de población, organizar los exámenes y actualizar los resultados en el sistema electrónico de gestión sanitaria.



En el sector formal, más de 2,39 millones de trabajadores han recibido reconocimientos médicos, equivalentes al 53,2% de un total aproximado de 4,5 millones. La cobertura alcanza el 86,2% en las zonas de procesamiento para la exportación y los parques industriales, pero sólo el 22,31% en el Parque de Alta Tecnología. Las autoridades competentes deberán coordinarse con sindicatos y empresas para que el 100% de los trabajadores bajo su gestión complete los exámenes antes del 30 de noviembre de 2026.



Entre los estudiantes, la cobertura es del 93,9% en primaria, del 87,1% entre los menores de seis años y del 62,6% en secundaria superior. En las universidades llega sólo al 44,8%, con 201.423 examinados de un total de 450.000. El Departamento de Educación y Formación deberá coordinarse con las entidades y localidades para garantizar que todos completen los reconocimientos antes del mismo plazo.



Por su parte, el Departamento de Salud supervisará los avances en cada barrio, comuna y zona especial, y redistribuirá personal y recursos desde las localidades con más del 90% de cobertura hacia las zonas rezagadas. Los centros sanitarios deberán reforzar sus equipos, ampliar horarios y puntos de atención y coordinarse con las autoridades locales para facilitar la participación ciudadana.



También se intensificará la supervisión de la calidad de los exámenes y la actualización de los resultados en la Plataforma de Gestión de la Salud Comunitaria. La integración de los datos de los reconocimientos, la atención médica y el seguimiento de enfermedades crónicas permitirá evitar duplicidades, reducir el desperdicio de recursos y minimizar las molestias a los ciudadanos.



La información recopilada servirá además para elaborar informes sobre la prevalencia de enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo según edad, sexo y zona de residencia, con especial atención a las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes y otras afecciones crónicas. Estos datos permitirán diseñar programas de intervención específicos./.

VNA