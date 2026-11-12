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Vietnam busca vincular la investigación de materiales avanzados con la producción

Un experto vietnamita en Canadá propone impulsar la investigación de materiales avanzados, formar especialistas y estrechar vínculos entre universidades y empresas.

Actividades de investigación científica en el Instituto de Tecnología de Materiales Avanzados de la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Actividades de investigación científica en el Instituto de Tecnología de Materiales Avanzados de la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ottawa (VNA) - Para fortalecer su autonomía tecnológica, Vietnam necesita vincular la inversión en investigación de materiales avanzados con la formación de recursos humanos y las necesidades productivas de las empresas, afirmó el profesor asociado Vu Viet Hung, presidente de la Red de Expertos y Científicos Vietnamitas en Canadá (CVSEA).

En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el especialista destacó la importancia de establecer grupos de investigación especializados, con financiación estable y vínculos a largo plazo con el sector empresarial, en el marco de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.

Según explicó, los materiales son la base de dispositivos, estructuras y sistemas técnicos, desde los chips semiconductores hasta los motores de avión. Por tanto, la capacidad de investigar, fabricar y aplicar nuevos materiales resulta fundamental para dominar tecnologías en numerosos sectores. La inversión en este ámbito debe ir acompañada de la formación de personal capaz de asimilar, perfeccionar y crear tecnologías.

A partir de la experiencia de Canadá, Vu Viet Hung presentó el modelo de cátedras de investigación industrial (Industrial Research Chair), que permite a profesores responsables de laboratorios establecer acuerdos de investigación con empresas por períodos de cinco a diez años. Estos proyectos aprovechan la infraestructura universitaria y las aportaciones financieras empresariales, además de buscar financiación pública.

El modelo beneficia tanto a las universidades y los equipos científicos como al sector empresarial. Las primeras refuerzan su capacidad investigadora y atraen a estudiantes de posgrado, mientras que los laboratorios pueden financiar becas, adquirir equipos y ejecutar proyectos. Las empresas, por su parte, acceden a resultados científicos, personal cualificado y productos con potencial comercial.

Para Vietnam, el experto propuso reforzar la investigación básica en el Instituto de Ciencia de Materiales de la Academia de Ciencia y Tecnología, así como desarrollar laboratorios y cátedras de investigación aplicada en universidades tecnológicas. Estas entidades deberían coordinar sus actividades de investigación, formación y transferencia tecnológica, además de establecer vínculos con las autoridades locales y las empresas.

Entre los ámbitos prioritarios mencionó los materiales destinados a los sectores de semiconductores, energía, robótica, automatización y aeroespacial. En particular, consideró necesario mejorar la capacidad de procesamiento avanzado del titanio y sus aleaciones para obtener materiales que cumplan los estándares internacionales. Para ello, recomendó combinar la transferencia tecnológica de socios fiables con la investigación nacional.

También planteó invertir en cuatro o cinco laboratorios y cátedras de investigación aplicada sobre el titanio y sus aleaciones, orientados a los sectores aeroespacial, médico, industrial y de defensa y seguridad. Asimismo, propuso desarrollar, en los próximos cinco años, entre 20 y 30 laboratorios y cátedras de investigación de alcance nacional, especializados en determinados grupos de materiales avanzados y ubicados en universidades líderes.

En cuanto a la formación de recursos humanos, sugirió establecer programas conjuntos de financiación entre los organismos responsables de ciencia y educación y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED). Para cada grupo de materiales prioritarios, propuso formar entre 300 y 500 ingenieros y técnicos cualificados en cinco años, con la participación de cuatro o cinco empresas en la inversión y la transferencia tecnológica.

El especialista también abogó por facilitar la participación de científicos vietnamitas en el extranjero en actividades docentes, asesoramiento experimental e investigación conjunta, así como conceder becas para que los doctorandos realicen prácticas en laboratorios internacionales.

De cara a 2035, Vu Viet Hung aspira a que Vietnam disponga de personal cualificado y empresas con capacidad financiera, tecnología propia y acceso a los mercados. Para 2045, el objetivo sería dominar las tecnologías seleccionadas y fabricar productos capaces de competir con los importados en calidad y precio.

En este sentido, subrayó que los resultados científicos deben traducirse en capacidades reales de fabricación, aplicación y producción./.

VNA
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