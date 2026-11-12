Economía

Interpelan al ministro sobre la ejecución del presupuesto para ciencia, tecnología e innovación

El ministro Vu Hai Quan aborda los retrasos presupuestarios y los obstáculos para comercializar resultados científicos y tecnológicos en Vietnam.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, responde a las preguntas. (Foto: VNA)
El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, responde a las preguntas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La baja ejecución presupuestaria destinada a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, la limitada comercialización de los resultados de investigación y la falta de conexión e intercambio de datos centraron las interpelaciones al ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vu Hai Quan, durante la sesión parlamentaria de hoy.

Persisten obstáculos para ejecutar el presupuesto

El diputado Hoang Minh Hieu, de la provincia de Nghe An, señaló que el presupuesto estatal de 2026 asignó alrededor de 3,7 mil millones de dólares a estos ámbitos. Sin embargo, hasta el 30 de octubre, la tasa de ejecución apenas alcanzó el 42,12%. En innovación fue del 27,98% y en transformación digital, del 29,90%. Además, más de 700 millones de dólares aún no habían sido distribuidos en detalle y se había propuesto devolver o cancelar asignaciones por más de ocho billones.

El legislador pidió aclarar las causas de estos retrasos y las responsabilidades correspondientes, así como justificar el aumento previsto del presupuesto hasta unos 4,7 mil millones de dólares en 2027, pese a la limitada capacidad actual para absorber los fondos.

Por su parte, la diputada Nguyen Thi Thu Dung, de Hanoi, indicó que la ejecución presupuestaria alcanzó el 46,18% a nivel central y el 38,5% en las localidades. En innovación y transformación digital, ambas tasas se mantuvieron por debajo del 30%. Solicitó al ministro identificar los obstáculos institucionales y de gestión, y presentar medidas y compromisos concretos para 2027.

En respuesta, Vu Hai Quan señaló cuatro causas principales: el fuerte aumento del presupuesto en poco tiempo, el retraso en la elaboración y aplicación de los marcos normativos, los cambios en los mecanismos de selección y ejecución de proyectos científicos, y las limitaciones de capacidad de algunas instituciones y autoridades locales.

El ministro explicó que, anteriormente, el gasto corriente anual destinado a ciencia y tecnología rondaba los 467 millones de dólares. Actualmente, el presupuesto abarca tanto gastos corrientes como inversiones en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, con una escala varias veces superior.

Además, tras la promulgación de la Resolución No. 57-NQ/TW a finales de 2024, necesita tiempo para desarrollar las disposiciones legales correspondientes, muchas de las cuales entraron en vigor a finales de 2025 o durante 2026. También cambió el enfoque de selección de proyectos, que ahora busca vincular más estrechamente la investigación con las necesidades empresariales y los problemas reales.

Vu Hai Quan reconoció que el Ministerio también tiene responsabilidad en los retrasos relacionados con la revisión y distribución de los fondos. Para mejorar la situación, la cartera reforzará la coordinación con ministerios y autoridades locales y desarrollará un sistema digital para presentar, revisar y evaluar las propuestas presupuestarias.

No obstante, subrayó que el ministerio no acelerará los desembolsos a cualquier precio, sino que vinculará la asignación de recursos con resultados efectivos.

Impulsar la comercialización de los resultados científicos

Otra cuestión planteada por los diputados fue la limitada comercialización de los productos científicos y tecnológicos. El ministro identificó cinco obstáculos: resultados de investigación que aún no reúnen las condiciones para su producción; dificultades para valorar los activos de propiedad intelectual; escasez de capital; políticas de apoyo poco coordinadas, especialmente en infraestructuras y laboratorios de ensayo, y una capacidad insuficiente para organizar la comercialización y la cooperación entre el Estado, las universidades y las empresas.

Según Vu Hai Quan, los encargos de investigación deben combinar la creatividad de los científicos con las necesidades concretas de las empresas, a fin de facilitar la aplicación práctica de los resultados.

Como ejemplo, mencionó el aprovechamiento de las cáscaras de durián en la provincia de Vinh Long. Por cada tonelada de esta fruta se generan unos 700 kilogramos de cáscaras, cuyo tratamiento supone costo adicional. Estos residuos podrían utilizarse para producir fertilizantes orgánicos o extraer compuestos de valor.

El ministerio se centrará en mejorar la oferta tecnológica, resolver las dificultades para valorar la propiedad intelectual y reforzar la capacidad de ejecución. También está trabajando con institutos y universidades para ensayar la valoración de productos concretos y elaborar orientaciones al respecto.

En cuanto a la conexión entre la oferta y la demanda tecnológica, el ministro informó que, desde principios de 2026, la plataforma Techmart ha registrado alrededor de 80.000 ideas y productos, pero solo se han concretado unas 8.000 transacciones, por un valor total aproximado de 506 mil dólares.

Aunque la legislación permite a las empresas destinar hasta el 20% de sus recursos a fondos de desarrollo científico, tecnológico e innovador, de las más de 300 compañías que cuentan con estos fondos, la mayoría son estatales, que concentran más del 85% del capital.

El ministerio también está poniendo a prueba un programa para ayudar a pequeñas y medianas empresas a aplicar inteligencia artificial (IA) y elevar su productividad. Las compañías que necesiten soluciones de IA, pero carezcan de personal especializado, podrán recibir apoyo financiero de hasta 117 mil dólares mediante la conexión con universidades y organizaciones científicas.

“El sector empresarial debe ser el centro de la contribución y de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación”, enfatizó el ministro. Asimismo, expresó su deseo de que cada localidad identifique entre tres y cinco empresas con potencial para impulsar la aplicación de estas herramientas en sus actividades productivas./.

VNA
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