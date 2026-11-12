Vietjet refuerza la conectividad aérea entre Vietnam y Filipinas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La aerolínea Vietjet inauguró oficialmente tres nuevas rutas aéreas que conectan Vietnam y Filipinas: Ciudad Ho Chi Minh-Cebu, Hanoi-Cebu y Ciudad Ho Chi Minh-Clark.

Estos nuevos servicios amplían la red internacional de Vietjet, al tiempo que fortalecen la conectividad aérea y generan nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y el intercambio cultural entre ambos países y la región. Cada ruta opera tres vuelos de ida y vuelta por semana, ofreciendo a los pasajeros más opciones para descubrir nuevos destinos.

Las ceremonias de inauguración se celebraron en los aeropuertos internacionales de Mactan-Cebu y Clark, con la participación de autoridades locales, representantes de los sectores aeroportuario y turístico, socios comerciales y pasajeros. Los primeros vuelos fueron recibidos con los tradicionales saludos de cañones de agua, que marcaron el inicio de nuevas conexiones entre Vietnam y Filipinas.

ínea Vietjet inauguró nuevas rutas aéreas a Filipinas. Fuente: Vietjet

Junto con la ruta ya existente entre Ciudad Ho Chi Minh y Manila, los tres nuevos servicios refuerzan la conexión de Vietjet con importantes centros económicos y turísticos de Filipinas. Los pasajeros disponen ahora de más oportunidades para descubrir las hermosas islas de Cebu, sus destinos de buceo de categoría mundial y su vibrante cultura local.

Por su parte, la nueva ruta a Clark facilita el acceso a un centro económico y urbano en expansión al norte de Manila, así como a numerosos destinos de Luzón Central y Septentrional, la mayor isla de Filipinas. Vietjet es actualmente la única aerolínea que opera vuelos directos entre Ciudad Ho Chi Minh y el Aeropuerto Internacional de Clark.

Para los viajeros filipinos, las nuevas rutas ofrecen más opciones para conocer Vietnam, un destino atractivo por su rico patrimonio cultural, su variada gastronomía y sus dinámicas ciudades. Desde Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi, la amplia red de Vietjet facilita el acceso a los destinos turísticos más populares del país y las conexiones con otros mercados internacionales, como Australia, República Checa, Kazajistán, India, Japón, Corea del Sur y China.

“Hoy damos la bienvenida a Vietjet en el Aeropuerto Internacional de Mactan-Cebu (MCIA), que incorpora no una, sino dos rutas a Vietnam”, afirmó Athanasios Titonis, director ejecutivo de Aboitiz InfraCapital Cebu Airport Corporation (ACAC), empresa operadora de esta terminal aérea.

Estos vuelos ofrecen a los habitantes de Cebu más opciones para descubrir Vietnam y brindan a los viajeros vietnamitas una conexión directa con Cebu y las islas cercanas. Esta iniciativa responde a la visión “CEB Connects”, que busca convertir Cebu en el principal centro de conexión aérea del país, señaló.

Por su parte, Noel Manankil, presidente y director ejecutivo de LIPAD Corporation, operadora del Aeropuerto Internacional de Clark, afirmó que la llegada de Vietjet constituye una importante incorporación a la creciente lista de aerolíneas internacionales que operan en esta terminal. La empresa mantiene su compromiso de atraer a más compañías aéreas y ampliar la red de rutas para atender las necesidades de transporte de los viajeros de Luzón Central y Septentrional.

Nguyen Thanh Son, director ejecutivo de Vietjet, destacó que la inauguración de las tres nuevas rutas directas a Cebu y Clark refleja la creciente presencia de la aerolínea en el mercado filipino y refuerza su papel en la conexión de centros económicos y turísticos, países y culturas mediante el transporte aéreo.

La compañía espera ofrecer más opciones de viaje, estimular los desplazamientos en ambas direcciones y contribuir a la cooperación turística y comercial entre Vietnam y Filipinas. Estas nuevas conexiones acercarán a ambos países y abrirán nuevas oportunidades de crecimiento, señaló.

Con motivo del lanzamiento de las nuevas rutas, Vietjet ofrece promociones especiales del 10 al 12 de noviembre de 2026, con tarifas Eco desde 0 dong, sin incluir impuestos ni tasas, y un descuento del 25% en las tarifas Deluxe./.