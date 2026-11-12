Vietnam aspira a ingresar 2,4 mil millones de dólares por exportaciones de pimienta y especias

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las exportaciones vietnamitas de pimienta y especias podrían alcanzar unos 2,4 mil millones de dólares en 2026, lo que representaría un crecimiento interanual de al menos el 10%, según la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam (VPSA).



Esta perspectiva positiva se sustenta en los buenos resultados de las exportaciones durante los primeros diez meses del año y las expectativas favorables para los meses restantes, pese a las incertidumbres de los mercados internacionales.



De enero a octubre, Vietnam exportó cerca de 237,7 mil toneladas de pimienta, por un valor superior a 1,53 mil millones de dólares, lo que supone aumentos del 15,2% en volumen y del 10,3% en valor respecto al mismo periodo del año pasado.



Asia se mantuvo como el mayor mercado, con compras de cerca de 112,7 mil toneladas, equivalentes al 47,4% del volumen total exportado por Vietnam y un incremento interanual del 15,6%. China fue uno de los principales motores del crecimiento, con importaciones superiores a 28.300 toneladas, un 71% más, que representaron casi el 12% de las exportaciones vietnamitas. Los envíos a Tailandia también aumentaron un 52,5%, hasta cerca de 9.400 toneladas.



Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos, el mayor mercado individual de la pimienta vietnamita, superaron las 56.200 toneladas, un 27,1% más. América registró el mayor crecimiento entre las regiones, con importaciones de cerca de 62.700 toneladas, un aumento del 28,2%.



En cuanto a las importaciones, durante los diez primeros meses del año Vietnam adquirió más de 50.000 toneladas de pimienta, por un valor aproximado de 289 millones de dólares, lo que representa aumentos del 32,5% en volumen y del 22% en valor.



Camboya se convirtió en el mayor proveedor, con más de 28.300 toneladas, un 192% más, equivalentes al 56,6% del total importado. Mientras tanto, las compras a Brasil e Indonesia disminuyeron un 29,5% y un 22,6%, respectivamente.



Entre otras especias, las exportaciones de canela alcanzaron las 103.684 toneladas, por un valor de 264,5 millones de dólares, con aumentos del 4,2% en volumen y del 6% en valor. Los envíos a América crecieron un 31,9%, hasta 21.825 toneladas, contribuyendo de manera significativa al incremento general.



El anís estrellado también registró resultados positivos. En los diez primeros meses del año, Vietnam exportó 13.221 toneladas de este producto, por un valor de 50,6 millones de dólares, lo que supone aumentos del 11,1% en volumen y del 5,6% en valor.



Le Viet Anh, secretario general de la VPSA, señaló que las exportaciones de pimienta a Estados Unidos podrían ralentizarse durante los últimos meses del año, debido a que los compradores adelantaron sus adquisiciones. Los ajustes estacionales de la demanda antes de las vacaciones de Año Nuevo, junto con las interrupciones del transporte marítimo provocadas por los conflictos en curso, también podrían afectar los pedidos.



No obstante, Vietnam sigue siendo el principal proveedor de pimienta de Estados Unidos, con cerca del 80% del volumen total importado por ese mercado.



Le Viet Anh prevé que las exportaciones de pimienta por sí solas alcancen unos 1,75 mil millones de dólares este año, por encima de los 1.66 mil millones registrados en 2025.



De cara a 2027, la VPSA advirtió que las exportaciones de pimienta podrían afrontar mayores dificultades. La prolongación de los conflictos y las condiciones meteorológicas adversas que afecten a la oferta mundial podrían dificultar que el sector mantenga el ritmo de crecimiento de este año./.

VNA