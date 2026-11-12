Vietnam prioriza proyectos de AOD con alto impacto socioeconómico

Hanoi (VNA) - Vietnam destinará los fondos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a un número limitado de proyectos con beneficios socioeconómicos y financieros, dando prioridad a los de gran envergadura para evitar la dispersión de los recursos, afirmó hoy el viceprimer ministro Nguyen Van Thang.



Durante la sesión de interpelaciones del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, el subjefe de Gobierno señaló que los indicadores de deuda pública, endeudamiento público, deuda externa y deuda gubernamental se mantienen muy por debajo de los límites aprobados por el órgano legislativo.



Por ello, Vietnam aún dispone de margen para movilizar fondos de AOD y otras fuentes de financiación con el fin de atender las necesidades del desarrollo económico, explicó.



No obstante, subrayó que es necesario evaluar cuidadosamente la eficiencia del uso de estos recursos. Vietnam ya no tiene acceso a préstamos de AOD con condiciones tan favorables como antes, por lo que debe calcular todos los costes, revisar las condiciones relativas a la construcción y seleccionar adecuadamente a los contratistas para garantizar la eficacia y seguridad de los préstamos.



En cuanto al desembolso de la inversión pública, indicó que el Gobierno está adoptando medidas firmes para alcanzar una ejecución del 100% de los fondos, lo que podría aportar 1,7 puntos porcentuales adicionales al crecimiento económico. Este resultado sería importante para alcanzar el objetivo de crecimiento superior al 10% en 2026.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, destacó que, durante el último período, el sector financiero ha logrado avances en la reforma de los procedimientos administrativos, la eliminación de obstáculos para las empresas y el desembolso de la inversión pública.



Sin embargo, persisten deficiencias, como el elevado volumen de fondos de inversión pública de 2026 cuya asignación detallada aún no se ha completado y el lento ritmo de desembolso, especialmente en los proyectos financiados con AOD, los programas de objetivos nacionales y los proyectos clave.



También señaló las dificultades que afrontan los proyectos de asociación público-privada (PPP), así como las empresas para acceder al capital y participar más profundamente en las cadenas de valor.



El titular del Legislativo pidió al Gobierno, al ministro de Finanzas y a los ministerios y sectores pertinentes que tengan en cuenta las opiniones de los diputados y adopten medidas eficaces para corregir estas deficiencias, con especial atención a varias prioridades.



En primer lugar, instó a seguir perfeccionando el marco jurídico sobre inversión pública y resolver oportunamente los problemas surgidos durante su aplicación.



Asimismo, consideró necesario evaluar y publicar los resultados del desembolso, así como reasignar decididamente los recursos de los proyectos que registren retrasos y no cumplan los plazos previstos a otros con mayor capacidad de ejecución. También pidió controlar estrictamente la concesión y recuperación de anticipos y vincular los desembolsos al volumen de trabajo realizado, la calidad y la eficiencia de la inversión.



En cuanto a los proyectos financiados con AOD y préstamos en condiciones favorables, abogó por mejorar la calidad de su preparación y ejecución, coordinarse con los donantes para resolver los obstáculos, armonizar los procedimientos y acelerar el desembolso.



El presidente de la Asamblea Nacional también pidió elaborar el plan de asignación de fondos de inversión extranjera para 2027 y el plan de inversión a mediano plazo para 2026-2030, teniendo en cuenta el ritmo de ejecución de los proyectos, la capacidad de absorción de capital y la capacidad de reembolso de la deuda.



Además, propuso estudiar modificaciones del marco jurídico sobre las inversiones bajo la modalidad de APP para resolver las dificultades en la preparación y ejecución de proyectos, así como en la movilización de financiación a largo plazo.



En materia tributaria, instó a seguir perfeccionando las políticas y los métodos de gestión aplicables al comercio electrónico, las actividades comerciales en plataformas digitales y los proveedores extranjeros; intensificar las inspecciones de los contribuyentes y sectores con alto riesgo de evasión fiscal; y orientar y apoyar la aplicación de los nuevos métodos de gestión tributaria, reduciendo al mismo tiempo los costes de cumplimiento normativo./.

VNA