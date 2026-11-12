Vietnam y Japón impulsan su Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 8 al 11 de noviembre, concluyó con resultados concretos que abren una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Uno de los principales hitos fue el consenso para aprobar la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, basada en el espíritu de "acompañamiento, creación conjunta y beneficio mutuo, en favor de un crecimiento de alta calidad, la autonomía estratégica y la resiliencia". El documento sienta las bases para profundizar la implementación de los compromisos bilaterales y contribuir a los objetivos de desarrollo de ambos países.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, afirmó que Vietnam es un socio prioritario en la política exterior y la nueva estrategia de crecimiento de Japón. Tokio facilitará una mayor participación de las empresas vietnamitas en sus cadenas de suministro y cooperará para garantizar la seguridad energética y acelerar proyectos de gas natural licuado (GNL) en Vietnam.

Por su parte, el secretario general y presidente To Lam reafirmó que Japón es uno de los socios estratégicos más importantes y un amigo sincero y fiable de Vietnam. También expresó su apoyo a un papel activo de Japón en la región y el mundo.

En el Foro Público-Privado sobre Cooperación Económica y Científico-Tecnológica Vietnam-Japón, bajo el lema «Crear tecnología y construir conjuntamente las cadenas de valor del futuro», el máximo dirigente destacó el compromiso de Vietnam con una economía independiente y autónoma, integrada profundamente en el mundo. Para ello, el país continuará perfeccionando su marco institucional, desarrollando infraestructuras, mejorando los recursos humanos y garantizando un entorno de inversión estable, transparente y previsible, además de proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores japoneses.

La cooperación económica sigue siendo el principal motor de los vínculos bilaterales. Durante la visita, ambas partes firmaron numerosos acuerdos entre ministerios, organismos, localidades y empresas. El líder vietnamita también mantuvo encuentros con la Federación de Organizaciones Económicas de Japón y grupos empresariales, que abrieron nuevas oportunidades en tecnología, infraestructuras e inversiones a largo plazo.



Consolidar los cimientos de una amistad duradera



En su discurso sobre política exterior ante la Dieta japonesa (Parlamento), el secretario general y presidente To Lam propuso ampliar la cooperación en conocimiento, tecnología e innovación, impulsar el crecimiento verde y sostenible, contribuir a la paz y estabilidad regionales, profundizar los intercambios entre los pueblos y convertir los acuerdos comunes en resultados concretos mediante la supervisión parlamentaria.

El presidente de la Cámara de Consejeros de Japón, Sekiguchi Masakazu, elogió el discurso y comparó las relaciones entre ambos países, construidas a lo largo de generaciones, con una "seda de amistad", suave pero extraordinariamente resistente. Asimismo, aseguró que la Dieta apoyará la implementación de los acuerdos de alto nivel.

Durante su estancia en Tokio, To Lam se reunió también con representantes de la comunidad de expertos e intelectuales vietnamitas en Japón. El dirigente destacó las conclusiones del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre la promoción del talento e instó a los intelectuales vietnamitas en el extranjero a contribuir a la aplicación de la Resolución 57 mediante la construcción de laboratorios, la formación de equipos de investigación y el desarrollo de productos tecnológicos que necesita el país.

La cooperación entre las localidades también constituye un pilar de la Asociación Estratégica Integral. Ambas partes acordaron ampliar los intercambios de recursos humanos y entre sus pueblos en ámbitos como el trabajo, la salud, la cultura y el turismo, así como iniciar próximamente la construcción de la Universidad Vietnam-Japón, proyecto emblemático de cooperación educativa.

En un encuentro con Nikai Toshihiro, expresidente de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, y gobernadores de Tokio, Niigata, Yamanashi, Mie, Wakayama y Kanagawa, entre otras localidades, el dirigente vietnamita abogó por intensificar los intercambios culturales, la cooperación turística y los vínculos entre las jóvenes generaciones. También reafirmó la disposición de Vietnam a facilitar las inversiones y actividades de las empresas japonesas en el país.

La visita constituye un paso activo en la implementación de la política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido. Sus resultados contribuirán a reforzar la confianza política, estrechar la cooperación económica, promover avances en ciencia y tecnología y profundizar los vínculos entre los pueblos de Vietnam y Japón./.