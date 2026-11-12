Le Quoc Phong, elegido presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Le Quoc Phong, subsecretario permanente del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, fue elegido presidente del Comité Popular municipal para el mandato 2026-2031, durante una sesión celebrada hoy.



Su elección recibió el respaldo de todos los diputados presentes en el séptimo período de sesiones del Consejo Popular de la ciudad, de la XI legislatura.



En la misma sesión, el Consejo Popular también completó los procedimientos para relevar a Nguyen Van Duoc, subsecretario del Comité municipal del Partido y presidente del Comité Popular para el mandato 2026-2031, de su cargo al frente de este último órgano, debido a que asumirá una nueva responsabilidad.



Nacido en 1978 en Hanoi, Le Quoc Phong es doctor en biotecnología, máster en bioquímica y licenciado en ciencias biológicas. También cuenta con formación avanzada en teoría política.



Entre 2005 y 2013, ocupó los cargos de subsecretario y posteriormente secretario de la filial de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en esta ciudad sureña. Posteriormente, fue secretario del Comité Central de esta organización y presidente de la Asociación de Estudiantes de Vietnam.



De abril de 2016 a octubre de 2020, se desempeñó como primer secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, al tiempo que ocupó cargos directivos en la Asociación de Estudiantes de Vietnam y la Federación de Jóvenes de Vietnam.



Le Quoc Phong fue secretario del Comité del Partido en la provincia de Dong Thap entre 2020 y junio de 2025, y continuó en el cargo tras la fusión provincial hasta octubre de ese año. Posteriormente, asumió el puesto de subsecretario permanente del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh.



En 2016 fue elegido miembro suplente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XII mandato y, posteriormente, miembro de este órgano rector de los mandatos XIII y XIV, en 2021 y 2026, respectivamente./.





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