Presidente del Parlamento vietnamita asistirá a 47.ª Asamblea General de AIPA

Hanoi (VNA) - El presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, encabezará la delegación vietnamita de alto nivel que asistirá a la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila, Filipinas, los días 17 y 18 de noviembre.



Según un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, su asistencia responde a una invitación de Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas y presidente de la 47.ª Asamblea General de la AIPA./.

VNA