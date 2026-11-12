Política

Presidente del Parlamento vietnamita asistirá a 47.ª Asamblea General de AIPA

El presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, encabezará la delegación vietnamita de alto nivel que asistirá a la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila, Filipinas, los días 17 y 18 de noviembre.

El presidente del Parlamento, Tran Thanh Man. Foto: VNA
El presidente del Parlamento, Tran Thanh Man. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - El presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, encabezará la delegación vietnamita de alto nivel que asistirá a la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila, Filipinas, los días 17 y 18 de noviembre.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, su asistencia responde a una invitación de Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas y presidente de la 47.ª Asamblea General de la AIPA./.

VNA
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