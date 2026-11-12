VNA acerca la información sobre Vietnam a los lectores internacionales

Tokio (VNA) - Los sitios web informativos en inglés y japonés de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) se han convertido en una fuente de consulta diaria para Toshiro Nishizawa, investigador sénior de la Escuela de Posgrado de Políticas Públicas de la Universidad de Tokio (Japón), quien lleva casi 30 años siguiendo de cerca la evolución de Vietnam.



“Desde entonces, tengo la costumbre de consultar estos sitios cada mañana para estar al tanto de los últimos acontecimientos en Vietnam”, comenta. Su experiencia refleja cómo la información exterior de la VNA responde a las necesidades del público extranjero, genera confianza y permite conocer Vietnam desde la perspectiva del propio país.



En busca de fuentes informativas sobre Vietnam



La investigación de Nishizawa sobre Vietnam le exige mantenerse al día sobre la situación económica y social del país, así como sobre la cooperación bilateral con Japón. Sus visitas le permiten observar directamente los cambios, mientras que las noticias complementan esa experiencia entre un viaje y otro.



En busca de información oficial en inglés, el investigador descubrió el año pasado los sitios web de la VNA en ese idioma y en japonés. Poder consultar las noticias también en su lengua materna supuso una ventaja adicional.



Su primera impresión fue positiva, tanto por la organización sistemática de los contenidos y el diseño profesional como por la facilidad de navegación. La estructura clara, la interfaz intuitiva y la disponibilidad de información en varios idiomas le dejaron una buena impresión sobre los avances del periodismo vietnamita y los esfuerzos de la VNA. También consideró que las plataformas utilizan tecnologías avanzadas de inteligencia artificial.



No obstante, lo que le lleva a consultarlas habitualmente es, sobre todo, la calidad de los contenidos. Entre sus principales fortalezas destacó la precisión y fiabilidad de la información, claridad de la presentación, amplitud de la cobertura y rapidez de las actualizaciones. Para un investigador que necesita seguir de cerca Vietnam, estas características facilitan tanto el acceso a la actualidad como la comprensión de los acontecimientos en su contexto nacional.



Comprender Vietnam desde la perspectiva del país



Entre las noticias que consulta cada mañana, Nishizawa presta especial atención a la cooperación entre Vietnam y Japón en economía, inversión, educación e intercambios entre los pueblos, así como a las visitas de alto nivel de dirigentes de ambos países. También sigue informaciones sobre economía, sociedad, política exterior y vida cotidiana, que le permiten conocer distintas facetas del Vietnam actual.



“Estos sitios web me facilitan el acceso a la información sobre Vietnam y, lo que es más importante, me permiten comprender la perspectiva del país”, señala.



Su experiencia pone de relieve la importancia de transmitir información directamente desde Vietnam al público extranjero. Para quienes mantienen una relación prolongada con el país, estas fuentes complementan la experiencia directa y actualizan sus conocimientos; para quienes tienen pocas oportunidades de visitarlo, pueden constituir una primera vía de acercamiento a Vietnam, su territorio y su población.



En este proceso, el idioma desempeña un papel fundamental. Nishizawa considera que disponer de versiones en inglés y japonés facilita el acceso de los lectores extranjeros a información presentada con claridad y en una lengua familiar.



La eficacia de la información exterior depende, por tanto, no sólo de la calidad de los contenidos, sino también de su capacidad para llegar al lector y ofrecerle un contexto que le permita profundizar, contrastar datos y formarse su propio criterio.



Según Nishizawa, la VNA desempeña un papel importante en la difusión de información oficial de Vietnam en el mundo. Sus plataformas en idiomas extranjeros ayudan a los lectores internacionales a comprender mejor el país y contribuyen a proyectar la imagen de un Vietnam dinámico, en rápido desarrollo y activamente comprometido con la comunidad internacional.



Casi tres décadas de viajes y seguimiento de Vietnam han reforzado la necesidad de este investigador japonés de mantenerse informado. “Para mí, personalmente, estos sitios se han convertido en una fuente de información fiable e indispensable cada vez que quiero saber más sobre Vietnam”, afirma.



Desde su primera búsqueda hasta el hábito de leer las noticias cada mañana, la experiencia de Nishizawa demuestra el valor de la información exterior. A través de contenidos que los lectores extranjeros consultan y consideran fiables, la VNA contribuye a difundir la voz de Vietnam, fomentar el entendimiento y estrechar los vínculos del país con el mundo./.

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