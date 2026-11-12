Fuertes lluvias causan daños en viviendas y cultivos en el centro de Vietnam

Hanoi (VNA) - Las fuertes lluvias registradas en el centro de Vietnam han dejado dos personas heridas, 49 viviendas dañadas o afectadas por deslizamientos de tierra, además de pérdidas en cultivos, ganado e infraestructuras, según el Departamento de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.



Hasta las 17:00 horas del 11 de noviembre, 38 viviendas habían sufrido daños, incluidas 12 en Quang Tri, ocho en Hue, 15 en Quang Ngai y tres en Dak Lak, mientras que otras 11 fueron afectadas por deslizamientos de tierra en Da Nang y Quang Ngai.



Asimismo, varias viviendas en las zonas bajas de la comuna de Phuoc Giang, provincia de Quang Ngai, quedaron inundadas, con un nivel medio del agua de 0,5 metros.



En Thanh Hoa y Quang Tri, las inundaciones afectaron 126 hectáreas de hortalizas y otros cultivos, mientras que 9.863 aves de corral y cabezas de ganado murieron o fueron arrastradas por las aguas. Además, se desbordaron 78,8 hectáreas de estanques de acuicultura, dos centros educativos sufrieron daños y 265 metros de canales resultaron dañados o afectados por deslizamientos de tierra, entre otros perjuicios.



Ante el riesgo de fuertes lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra, tornados, rayos y granizadas, especialmente en el centro del país, el Comité Directivo Nacional de Defensa Civil pidió a los Comités Populares de las provincias y ciudades afectadas seguir de cerca los boletines de alerta y pronóstico meteorológico e informar oportunamente a las autoridades y a la población para adoptar las medidas preventivas necesarias.

La crecida del río Ky Lo ha inundado carreteras en la comuna de Tuy An Dong, Dak Lak. (Foto: VNA)





También instó a desplegar equipos de respuesta rápida para inspeccionar las zonas de riesgo y organizar el traslado y la evacuación de los habitantes de áreas ribereñas, zonas bajas y otros lugares expuestos a inundaciones profundas, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra hacia lugares seguros.



Asimismo, las fuerzas disponibles deben mantenerse preparadas para prestar asistencia oportuna a la población durante las labores de recuperación tras los desastres naturales.



Las provincias y ciudades deben establecer equipos de vigilancia y control, así como orientar y garantizar la seguridad del tránsito en vados, pasos inundables y tramos de carretera anegados o con fuertes corrientes de agua, además de las zonas donde ya se han producido deslizamientos o existe riesgo de que ocurran.



El Comité también pidió intensificar la información y comunicación, especialmente a través de los canales informativos de base, para mantener actualizada a la población, difundir recomendaciones y divulgar conocimientos y habilidades para hacer frente a las lluvias intensas, inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, con el fin de prevenir riesgos y minimizar los daños./.