Hoi An ofrece experiencia singular a turistas durante crecida de las aguas

Da Nang, Vietnam (VNA) - Las fuertes lluvias y los vientos registrados en los últimos días en Da Nang han elevado el nivel de ríos y lagos, inundando algunas calles del casco antiguo de Hoi An y creando una estampa particular que atrae a numerosos turistas nacionales y extranjeros.



En el casco antiguo, las aguas del río Hoai han cubierto un tramo de unos 30 metros de la calzada junto a la ribera, lo que dificulta el tránsito de residentes y visitantes. Pese a ello, la imagen de Hoi An durante la temporada de crecidas ofrece una perspectiva diferente de este destino turístico.



A ambas orillas del río Hoai, numerosos grupos de turistas pasean, toman fotografías y recorren las calles anegadas. Algunos, incluso, se remangan los pantalones y atraviesan a pie los tramos inundados para continuar su recorrido y llevarse un recuerdo de esta experiencia.



David Miller, un turista australiano, comentó que era la primera vez que visitaba una ciudad turística durante una crecida. Aunque había visto numerosas imágenes de Hoi An en internet, caminar por sus calles inundadas le había proporcionado una sensación diferente e interesante.



Por su parte, Emma Wilson, turista británica, expresó su sorpresa al ver cómo el río Hoai se desbordaba e inundaba las calles del casco antiguo. La imagen de la gente caminando por el agua mientras contemplaba las antiguas casas junto al río le resultó especialmente atractiva, y consideró esta vivencia uno de los momentos singulares de su viaje.



Para muchos turistas extranjeros, experimentar la temporada de inundaciones en el casco antiguo de Hoi An es un recuerdo muy especial. (Foto: VNA)



Mientras tanto, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos turísticos del casco antiguo mantienen sus actividades y continúan recibiendo visitantes. En numerosos comercios situados a orillas del río Hoai, la atención a los turistas sigue desarrollándose con normalidad.



Según Nguyen Thi Thu Ha, comerciante del sector gastronómico en el casco antiguo de Hoi An, aunque la afluencia de visitantes durante la temporada de lluvias disminuye respecto a la temporada alta, la actividad comercial se mantiene relativamente estable este año. La llegada de más turistas que en el mismo periodo del año pasado ha permitido a los comerciantes sostener sus ingresos.



Los establecimientos locales coinciden en que, si bien las condiciones meteorológicas propias de la estación lluviosa afectan en cierta medida a las visitas y los desplazamientos, Hoi An conserva su atractivo gracias a su patrimonio arquitectónico y cultural, su gastronomía y las experiencias que ofrece en cada época del año.



La temporada de lluvias transforma la imagen del casco antiguo y brinda a los viajeros una perspectiva poco habitual de la ciudad. No obstante, para garantizar su seguridad, se recomienda a residentes y turistas mantenerse atentos a la evolución del nivel del agua, elegir rutas adecuadas y evitar las zonas profundamente inundadas o con corrientes fuertes./.