Premier vietnamita destaca la diversificación de las fuentes de capital

Hanoi (VNA) – El Gobierno de Vietnam se centrará en perfeccionar el marco institucional, mantener la estabilidad macroeconómica y diversificar los canales de movilización de capital, al tiempo que reforzará el control de la inversión pública y dará prioridad a los proyectos de infraestructura con efectos multiplicadores y alcance interregional.

Así lo afirmó hoy el primer ministro Le Minh Hung durante la sesión de interpelaciones del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.

En respuesta a una pregunta sobre las medidas para atraer fondos de inversión internacionales y flujos de inversión extranjera indirecta a largo plazo y estables, el jefe de Gobierno señaló que el Ejecutivo ha elaborado un programa quinquenal de desarrollo socioeconómico conforme a la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, así como un programa de acción para su implementación. Cada año, el Gobierno establece los objetivos de crecimiento y las necesidades de movilización de recursos.

Según Minh Hung, para atraer inversión extranjera directa e indirecta, así como recursos del sector privado, resulta fundamental perfeccionar las instituciones y construir un marco jurídico transparente, acorde con las prácticas internacionales, además de mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar los principales equilibrios. Estos factores constituyen la base para fortalecer la confianza de la población, las empresas y los inversores.

En cuanto a los flujos de capital a medio y largo plazo, el Gobierno está implementando un proyecto y una estrategia de desarrollo del mercado bursátil, elaborando instrumentos financieros y promoviendo la creación de dos centros financieros en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang. La mejora de la clasificación del mercado bursátil vietnamita por parte de FTSE Russell a la categoría de mercado emergente, junto con las evaluaciones positivas de algunas agencias de calificación, también favorece la captación de capital.

Respecto a la inversión pública, el premier subrayó la necesidad de controlar el número, la calidad y el ritmo de ejecución de los proyectos. Según la Conclusión número 18-KL/TW de la segunda Conferencia del Comité Central del Partido, el número de proyectos de inversión pública debe reducirse al menos un 30%.

Actualmente, se mantiene bajo control el número de proyectos financiados con el presupuesto del Gobierno central, que supera los 3.000. Los recursos deben priorizar obras de impacto multiplicador e interregional, así como infraestructuras esenciales en transporte, puertos marítimos, tecnologías estratégicas y agricultura.



Eliminar obstáculos a la inversión en ciencia y tecnología



Al abordar la implementación de la Resolución número 57-NQ/TW, el primer ministro señaló que la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital son ámbitos nuevos y complejos, en los que numerosos ministerios, sectores y localidades aún afrontan dificultades.

Para acelerar el desembolso de fondos y la ejecución de las inversiones, el Gobierno ha ordenado completar la versión 1.0 del Marco de Arquitectura Digital Nacional General, que servirá de base para que los organismos elaboren sus propias arquitecturas y determinen las necesidades de inversión en hardware, software y equipamiento.

En cuanto a las tecnologías y productos estratégicos, alrededor de 18 tecnologías y productos han sido seleccionados como prioritarios para su desarrollo, con vistas a encargar investigaciones y conectar a los organismos estatales con institutos de investigación, universidades y empresas.

El primer ministro Le Minh Hung habla en la sesión de interpelaciones del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (Foto: VNA)





Más de 12,3 mil millones de dólares para el delta del Mekong



En relación con el desarrollo del delta del Mekong, el premier informó que el Buró Político ha emitido la Conclusión 26-KL/TW sobre la prevención y lucha contra el hundimiento del terreno, los deslizamientos, las inundaciones, las sequías y la intrusión salina en la región durante el período 2026-2035, además de una resolución sobre el desarrollo de las regiones económicas. Sobre esta base, el Gobierno ha elaborado un programa de acción específico.

En el plan de inversión pública a medio plazo para 2026-2030, la región recibirá alrededor de 320 billones de dongs (12,3 mil millones de dólares), la mayor asignación entre las seis regiones económicas del país.

El Gobierno coordinará con las autoridades locales la atracción de inversiones en sectores acordes con las ventajas de la zona, como las nuevas energías, las energías renovables, los puertos marítimos, el comercio y los servicios. También completará las infraestructuras esenciales para facilitar la ejecución de grandes proyectos industriales.

El premier destacó asimismo la necesidad de desarrollar la agricultura de alta tecnología, reforzar los vínculos entre empresas y agricultores y conectar la producción con los mercados nacionales y de exportación. El proyecto de desarrollo de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones es una de las áreas prioritarias.

Además, se debe incrementar la inversión en salud y educación para mejorar la calidad de los recursos humanos y responder a las necesidades de desarrollo de la región./.