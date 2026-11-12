Vietnam reafirma la importancia estratégica de sus relaciones con Rusia

Hanoi (VNA) – Vietnam concede gran importancia a su amistad tradicional y a su asociación estratégica integral con Rusia, afirmó hoy el primer ministro Le Minh Hung en la recepción a Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, quien se encuentra de visita oficial en Vietnam.

En la cita, el premier elogió el papel desempeñado por el Consejo de la Federación y la Asamblea Federal de Rusia, así como las contribuciones personales de Matviyenko, en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Subrayó que una tarea fundamental en la actualidad consiste en transformar las orientaciones y acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países en programas y proyectos de cooperación eficaces.

Asimismo, sugirió que el Consejo de la Federación y la Asamblea Federal de Rusia continúen colaborando con la Asamblea Nacional de Vietnam para ayudar a ambos gobiernos a perfeccionar sus marcos jurídicos y superar los obstáculos y dificultades que puedan surgir en la implementación de la cooperación bilateral.

En cuanto a la cooperación económica, el jefe del Gobierno instó a ambas partes a aprovechar mejor los mecanismos de cooperación existentes, facilitar el comercio y la inversión, y apoyar a las empresas en el acceso a mercados, la búsqueda de socios y la expansión de sus operaciones.

Destacó la importancia de mantener una colaboración eficaz en los sectores de la energía, el petróleo y el gas, promoviendo al mismo tiempo la cooperación en el uso de la energía atómica con fines pacíficos, prestando especial atención a la seguridad, la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos.

Respecto al comercio, el anfitrión expresó su esperanza de que Rusia y los demás Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEE) inicien pronto negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UEE, con el fin de adaptarlo a las cambiantes condiciones comerciales y contribuir a elevar el volumen de intercambio comercial bilateral hasta alcanzar el objetivo de 15 mil millones de dólares.

Hizo hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, educación y formación; fomentar los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas; y ampliar la colaboración a nivel local, así como en los ámbitos de la cultura, el turismo y los intercambios entre los pueblos.

En la recepción (Fuente: VNA)

Por su parte, Valentina Matviyenko valoró las perspectivas de desarrollo y el potencial de cooperación de Vietnam, asegurando que el Consejo de la Federación y la Asamblea Federal de Rusia respaldan el fortalecimiento de los lazos con la nación indochina y están dispuestos a ejercer sus funciones y competencias para contribuir a la implementación de los acuerdos alcanzados entre ambos gobiernos.

Manifestó su deseo de promover los vínculos entre las entidades federales rusas y las provincias y ciudades vietnamitas, con el fin de generar más oportunidades para las empresas de ambos países.

Por otro lado, propuso continuar la cooperación en los ámbitos de la educación y la enseñanza de la lengua rusa, así como en los intercambios culturales y el turismo.

Indicó que las generaciones de vietnamitas que han estudiado y trabajado en Rusia, junto con las organizaciones de amistad, constituyen un recurso valioso para ampliar la cooperación y fomentar una mayor comprensión mutua entre ambos pueblos.

Ambas partes acordaron fortalecer la coordinación entre sus respectivos gobiernos, órganos legislativos y localidades para impulsar la implementación de los acuerdos bilaterales, centrándose en resolver obstáculos específicos, mejorar los resultados de la cooperación y crear un entorno favorable para las empresas.

Coincidieron en que la cooperación en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, así como los intercambios entre las generaciones más jóvenes, desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de los cimientos a largo plazo de las relaciones entre Vietnam y Rusia./.