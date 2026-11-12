Phu Tho y provincia mongola de Tuv amplían sus oportunidades de cooperación

Phu Tho, Vietnam (VNA) – Durante una visita de trabajo a la provincia de Phu Tho, del 10 al 12 de noviembre, una delegación del Consejo Popular de la provincia mongola de Tuv, encabezada por su presidente, Nyamaa Enkhbold, participó en diversas actividades para intercambiar experiencias, conocer la situación del desarrollo socioeconómico local y visitar algunos modelos destacados de la provincia.



La visita contribuyó a fortalecer los lazos de amistad y abrir nuevas oportunidades de cooperación entre ambas localidades en distintos ámbitos.



La delegación rindió homenaje hoy ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh y visitó la central hidroeléctrica de Hoa Binh. Allí, sus integrantes conocieron la importancia de esta obra para el sistema eléctrico nacional, su contribución al desarrollo socioeconómico y su papel en la garantía de la seguridad energética. Asimismo, recorrieron el Parque del Patrimonio de los Científicos de Vietnam, donde conocieron las actividades de conservación y promoción del legado científico, y visitaron un modelo de cultivo de naranjas en la comuna de Cao Phong. Estas actividades permitieron intercambiar experiencias sobre el desarrollo agrícola, la mejora del valor de los productos agropecuarios y la vinculación de la agricultura con el turismo.



Un día antes, el 11 de noviembre, la delegación visitó el Parque Industrial de Phu Ha para conocer su entorno de inversión, infraestructura técnica, sectores prioritarios para la captación de capital y orientaciones de desarrollo. Ambas partes intercambiaron experiencias sobre la planificación y construcción de infraestructuras industriales, así como sobre las políticas de atracción de inversiones y empresas. La visita también abrió perspectivas para promover los vínculos y la cooperación entre organismos y empresas de ambas localidades.



El 10 de noviembre, Bui Duc Hinh, subsecretario del Comité Provincial del Partido y presidente del Consejo Popular de Phu Tho, mantuvo una reunión de trabajo con la delegación. Ambas partes intercambiaron información sobre la situación del desarrollo socioeconómico y el funcionamiento de sus respectivos órganos representativos, además de analizar las orientaciones para impulsar la cooperación en el futuro.



Bui Duc Hinh destacó que Vietnam y Mongolia mantienen una relación de amistad tradicional y sólida, cultivada por generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países. Dijo que la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Integral en 2024 abrió una nueva etapa y creó un mayor impulso para ampliar la cooperación.



Señaló que Tuv cuenta con ventajas en ganadería, turismo, servicios y comercio, mientras que Phu Tho destaca por su industria de procesamiento, agricultura orientada a la producción comercial, turismo cultural y recursos humanos. Estas complementariedades ofrecen buenas condiciones para intercambiar experiencias, conectar empresas y desarrollar iniciativas de cooperación concretas y mutuamente beneficiosas.



Las autoridades de Phu Tho propusieron que ambas partes sigan reforzando los intercambios de delegaciones y compartiendo experiencias sobre el funcionamiento de sus Consejos Populares. También plantearon ampliar la cooperación económica y comercial, fortalecer los vínculos empresariales y prestar especial atención a la agricultura, la ganadería y el procesamiento de productos. Asimismo, abogaron por intensificar la colaboración en turismo, cultura, educación, formación, ciencia y tecnología, así como los intercambios entre sus pueblos.



Durante la reunión, ambas partes firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación amistosa, basado en los principios de igualdad y beneficio mutuo, que da continuidad a los compromisos establecidos en 2018 entre el entonces Consejo Popular de la provincia de Hoa Binh y el de Tuv. El documento contempla intensificar los intercambios de delegaciones, compartir experiencias de gestión y desarrollo socioeconómico, promover la inversión y el comercio, y apoyar a las empresas en la búsqueda de socios y la ampliación de mercados. También prevé impulsar la cooperación en agricultura, educación, investigación científica, innovación, transformación digital, salud, cultura, turismo y deportes.



La visita permitió a la delegación de Tuv conocer mejor la historia, la cultura, el potencial y las ventajas de desarrollo de Phu Tho, además de intercambiar experiencias y explorar nuevas áreas de colaboración. Estos contactos sientan las bases para materializar los compromisos recogidos en el memorando y fortalecer los vínculos entre ambas provincias, contribuyendo al desarrollo de la Asociación Integral entre Vietnam y Mongolia./.

VNA