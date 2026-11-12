Parlamentos de Vietnam y Rusia impulsan nuevos ámbitos de cooperación

Hanoi (VNA) – Vietnam y Rusia acordaron hoy fortalecer la cooperación parlamentaria, coordinarse para perfeccionar el marco jurídico y supervisar la implementación de los acuerdos bilaterales, contribuyendo así a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El acuerdo se alcanzó durante el encuentro celebrado esta tarde entre el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko, quien realiza una visita oficial a Vietnam.

La visita tiene como objetivo revisar la implementación de la Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países, así como los compromisos alcanzados durante la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, en septiembre de 2026.

En la cita, Thanh Man propuso aplicar eficazmente el acuerdo de cooperación entre los dos órganos legislativos, mantener los intercambios entre sus dirigentes, comisiones y grupos parlamentarios de amistad, y ampliar el intercambio de experiencias en materia legislativa, perfeccionamiento del marco jurídico y supervisión.

También destacó la necesidad de resolver los obstáculos legales y facilitar la cooperación en comercio, inversión, energía, petróleo y gas, ciencia y tecnología, educación, cultura e intercambios entre los pueblos.

Por su parte, Valentina Matviyenko reafirmó el especial aprecio de Rusia por Vietnam y subrayó la importancia de la cooperación parlamentaria bilateral y multilateral, así como del respaldo a los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países.

Los dos dirigentes en la firma de varios documentos de cooperación (Fuente: VNA)

Asimismo, expresó su apoyo al fortalecimiento de los vínculos entre las localidades y a la creación de oportunidades para las empresas.

Ambas partes coincidieron en impulsar los intercambios culturales, educativos, juveniles y turísticos; promover la enseñanza del ruso en Vietnam y del vietnamita en Rusia; y facilitar las condiciones para que los ciudadanos de ambos países puedan desplazarse, estudiar, trabajar y residir legalmente en el territorio del otro.

También acordaron reforzar la coordinación en la Unión Interparlamentaria (UIP) y otros foros parlamentarios multilaterales, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Los dos dirigentes valoraron los documentos de cooperación firmados entre localidades y organismos de ambos países, y destacaron la importancia de definir prioridades y ámbitos concretos para garantizar su implementación efectiva.

En la ocasión, Matviyenko entregó al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam la Insignia de Honor del Consejo de la Federación de Rusia “Por sus contribuciones al desarrollo del parlamentarismo”.

Ese mismo día, ambas partes presenciaron la firma de varios documentos de cooperación, entre ellos el Programa de Acción Conjunta para el período 2026-2029 entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Consejo de la Federación de Rusia, acuerdos entre localidades y organismos, así como un convenio entre el Museo de Historia Militar de Vietnam y el Museo de la Victoria de Moscú./.