Máximo dirigente recibe al gobernador de la prefectura japonesa de Kanagawa

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, recibió hoy aquí al gobernador de la prefectura japonesa de Kanagawa, Yuji Kuroiwa, quien realiza una visita al país para participar en actividades de intercambio económico, cultural y turístico en Da Nang y Hanoi.

Entre ellas figura el Festival de Kanagawa, previsto para los días 14 y 15 de noviembre de 2026 en el parque Thong Nhat, en la capital vietnamita.

Durante el encuentro, el secretario general y presidente To Lam expresó su satisfacción por volver a reunirse con el gobernador Kuroiwa tras su exitosa visita oficial a Japón, que incluyó una escala en la prefectura de Kanagawa. Asimismo, agradeció sinceramente la cálida y atenta acogida que le brindaron las autoridades y los habitantes de la prefectura, y reconoció las importantes contribuciones del gobernador al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre Vietnam y Japón.

El máximo dirigente vietnamita valoró positivamente los resultados de su reciente visita oficial a Japón, en particular la adopción de una Declaración de Visión Conjunta. Afirmó que los acuerdos y compromisos alcanzados durante el viaje darán un nuevo impulso al desarrollo profundo, sustancial y eficaz de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

También destacó los avances de la cooperación entre Kanagawa y diversas localidades y empresas vietnamitas, especialmente en ámbitos como las tecnologías avanzadas, los semiconductores, la sanidad y los intercambios culturales. Sobre la base de la confianza política, los estrechos vínculos y el amplio potencial de colaboración, así como del afecto que el gobernador Kuroiwa siente por Vietnam, expresó su confianza en que las relaciones entre ambas partes seguirán ampliándose y ofreciendo nuevas oportunidades.

Tras destacar la apertura de la oficina de representación de Kanagawa en Hanoi, el líder pidió que esta desempeñe un papel activo como puente para promover y llevar a la práctica las iniciativas de cooperación acordadas. Asimismo, deseó éxito al Festival de Kanagawa que se celebrará próximamente en la capital, y subrayó que este tipo de actividades culturales contribuye a fomentar el conocimiento mutuo, estrechar los vínculos y fortalecer la amistad entre los pueblos de ambos países.

Por su parte, Yuji Kuroiwa recordó con satisfacción la reciente visita del dirigente vietnamita y de la delegación de alto nivel a la prefectura japonesa, durante la cual tuvieron la oportunidad de recibirlos.

Al referirse a la cooperación con Vietnam, iniciada en 2013, destacó que la celebración anual del Festival de Kanagawa en Vietnam y del Festival de Vietnam en Kanagawa ha desempeñado un papel fundamental en el acercamiento entre ambos pueblos. Según señaló, estas iniciativas han sentado las bases para el actual nivel de cooperación entre las dos partes.

El gobernador reafirmó el compromiso de Kanagawa de seguir haciendo todo lo posible para ampliar la colaboración en todos los ámbitos. Asimismo, expresó su confianza en que la Oficina de representación en Hanoi y el Festival de Kanagawa 2026 contribuirán a fortalecer los vínculos, impulsar una cooperación más efectiva y ampliar los intercambios entre los ciudadanos de ambos países.

En esta ocasión, el secretario general y presidente To Lam pidió al gobernador Yuji Kuroiwa que siga promoviendo la cooperación entre Kanagawa y las localidades vietnamitas, especialmente Hanoi, Da Nang y Hung Yen, en los ámbitos de la economía, la cultura, la educación y los intercambios pueblo a pueblo./.