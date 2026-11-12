Líder vietnamita destaca el papel de la cooperación parlamentaria con Rusia

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, propuso que el Consejo de la Federación y la Asamblea Federal de Rusia sigan estrechando la coordinación con la Asamblea Nacional vietnamita, contribuyendo así al desarrollo sustancial y eficaz de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

La propuesta fue formulada durante una recepción ofrecida hoy a Valentina Matviyenko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, quien realiza una visita oficial a Vietnam por invitación del titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

En la cita, To Lam valoró los avances positivos de la cooperación bilateral y destacó la necesidad de aprovechar las oportunidades y ampliar los ámbitos de colaboración para cumplir los objetivos de desarrollo, fortalecer la autonomía y la capacidad de autosuficiencia de cada país y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales.

Asimismo, instó a los órganos legislativos de ambos países a apoyar a los ministerios, sectores y localidades en la implementación de la cooperación, prestando especial atención a los vínculos entre localidades, empresas y pueblos.

También valoró la próxima firma de un Programa de Acción Conjunto entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Consejo de la Federación de Rusia durante la visita, con el objetivo de generar avances concretos en la cooperación entre ambos órganos legislativos.

Por su parte, Valentina Matviyenko expresó su satisfacción por regresar a Vietnam después de nueve años y destacó los logros del país en el desarrollo socioeconómico, así como el creciente prestigio y posición internacional de Vietnam.

La dirigente rusa afirmó que el Consejo de la Federación mantiene un afecto especial hacia Vietnam y apoya el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

En la recepción (Foto: VNA)

Manifestó su disposición a coordinarse con la Asamblea Nacional vietnamita para impulsar la implementación de los acuerdos de alto nivel, especialmente en los ámbitos de economía y comercio, energía y petróleo y gas.

Recalcó además la amistad cultivada por generaciones de ciudadanos de ambos países y manifestó su deseo de ampliar la cooperación en cultura, educación, turismo, intercambios juveniles y colaboración entre localidades, con el fin de transmitir los estrechos vínculos entre Vietnam y Rusia a las futuras generaciones.

En esta ocasión, ambas partes coincidieron en mantener intercambios y contactos periódicos por distintos canales, promover el papel de puente de la cooperación parlamentaria en las relaciones bilaterales e impulsar programas concretos que beneficien a la población, las localidades y las empresas, aprovechando eficazmente el potencial de cooperación entre los dos países./.