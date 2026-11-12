Vietnam reafirma su compromiso con una Comunidad de la Francofonía unida y centrada en las personas

Hanoi (VNA) – Vietnam está dispuesto a trabajar junto con los demás países miembros para construir una Comunidad de la Francofonía unida, dinámica y centrada en las personas, en la que la diversidad se convierta en una fortaleza para la cooperación y el desarrollo, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Manh Cuong.

En una entrevista con la prensa, con motivo del próximo viaje del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Camboya para participar en la XX Cumbre de la Francofonía, Nguyen Manh Cuong destacó la importancia de esta visita tanto en el ámbito multilateral como en el bilateral.

Tras la participación de Vietnam en la XIX Cumbre de la Francofonía, celebrada en Francia en 2024, la presencia del líder vietnamita en la edición de este año reafirma el compromiso y la importancia que el país concede a esta comunidad. Asimismo, refleja su política exterior de independencia, autonomía, resiliencia, multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores, así como su apuesta por una integración internacional proactiva y activa, en consonancia con las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido.

La Comunidad de la Francofonía reúne a países de distintos continentes, con intereses y niveles de desarrollo diversos. En este contexto, Vietnam desea colaborar con los demás miembros para promover el diálogo, reforzar la solidaridad y ampliar la cooperación con sus socios, contribuyendo así al desarrollo nacional, señaló el vicecanciller.

Asimismo, indicó que el dirigente vietnamita compartirá la visión de Vietnam sobre los principales desafíos que afronta la Comunidad de la Francofonía y participará en la sesión inaugural de FrancoTech, una iniciativa destinada a impulsar la cooperación económica, científica, tecnológica y en materia de innovación entre los países miembros.

Nguyen Manh Cuong también destacó la importancia bilateral de la cumbre, que se celebra en Camboya por segunda vez en la región de Asia-Pacífico, después de la VII Cumbre de la Francofonía, organizada en Hanoi en 1997. La participación del secretario general y presidente To Lam refleja el apoyo y el aprecio de Vietnam hacia Camboya en su calidad de país anfitrión. Además, los encuentros e intercambios previstos con los dirigentes camboyanos contribuirán a consolidar la confianza política, fortalecer la coordinación en los foros regionales e internacionales y profundizar la tradicional amistad, la buena vecindad y la cooperación integral y duradera entre ambos países.

La visita también ofrecerá al máximo dirigente la oportunidad de reunirse con dirigentes de varios países francófonos, especialmente de África, para intercambiar opiniones sobre las orientaciones destinadas a impulsar una cooperación más sustancial y eficaz entre Vietnam y estas naciones.

Al referirse al papel de Vietnam en la Comunidad de la Francofonía, el viceministro afirmó que el país es un miembro activo y responsable, que ha realizado aportaciones positivas al desarrollo de la agenda común y a la ampliación de los ámbitos de cooperación.

Como ejemplo, recordó la VII Cumbre de la Francofonía, celebrada en Hanói en 1997, considerada un acontecimiento histórico por ser la primera que tuvo lugar en Asia y por haber permitido elegir al primer secretario general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). En aquella ocasión, Vietnam propuso impulsar la cooperación económica, contribuyendo a ampliar las actividades de la Comunidad más allá de sus ámbitos tradicionales, como la lengua y la cultura, para incluir también el desarrollo económico y social.

Desde entonces, Vietnam ha seguido desempeñando un papel de enlace para promover la cooperación francófona en Asia-Pacífico, especialmente en educación, formación, investigación y desarrollo de recursos humanos. También ha participado activamente en la elaboración y ejecución de estrategias y programas de cooperación, además de aportar recursos y personal a las instituciones de la Francofonía.

Actualmente, Hanoi alberga la Oficina Regional para Asia-Pacífico de la OIF, mientras que el Centro Francófono para Asia-Pacífico tiene su sede en Ciudad Ho Chi Minh. Ambas instituciones desempeñan un papel importante en la promoción de la enseñanza del francés y el fortalecimiento de la cooperación francófona en la región.

De cara a la próxima cumbre, Vietnam se centrará en dos prioridades, señaló Nguyen Manh Cuong. La primera consiste en trabajar junto con los demás miembros para defender la paz y la estabilidad, promover el diálogo y fortalecer la confianza, así como impulsar la solución pacífica de las diferencias y controversias sobre la base del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales de las relaciones internacionales.

La segunda prioridad es adaptar mejor la cooperación francófona a las necesidades de desarrollo de sus miembros. Además de los ámbitos tradicionales de la lengua, la cultura y la educación, esta cooperación debe ampliarse a la economía, la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo de los recursos humanos.

El viceministro subrayó que estas prioridades deben traducirse en programas y resultados concretos, de modo que la cooperación francófona genere beneficios tangibles para la población.

En cuanto a los mensajes y expectativas de Vietnam sobre el futuro de la cooperación francófona, Nguyen Manh Cuong señaló que se espera que el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, comparta la visión del país sobre la estrecha relación entre la paz y el desarrollo, en consonancia con el tema de la cumbre.

Tras haber atravesado una larga etapa de guerras y estar ahora centrado en su desarrollo, Vietnam comprende profundamente el valor de la paz, afirmó. Asimismo, destacó que la paz y la estabilidad son condiciones indispensables para el desarrollo, mientras que un crecimiento sostenible e inclusivo, cuyos beneficios lleguen a todos los sectores de la población, constituye la base para una paz duradera.

Según el viceministro, la Comunidad de la Francofonía, integrada por países con diferentes realidades geográficas, culturales y niveles de desarrollo, pero unidos por valores comunes como la paz, la solidaridad y el diálogo, ofrece una plataforma propicia para estrechar vínculos y contribuir conjuntamente a los esfuerzos en favor de la paz y el desarrollo.

Vietnam espera que la Cumbre dé un nuevo impulso a la renovación de las actividades de la Comunidad y permita definir prioridades de cooperación prácticas y viables para los próximos años. Además, su celebración en la región de Asia-Pacífico representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los miembros francófonos de Asia y sus socios de África, Europa y otras regiones, concluyó./.